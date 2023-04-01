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‘Damdaki Kemancı’ adlı oyun kapalı gişe sahnelendi

Mersin Devlet Opera ve Balesi, uzun süredir prova çalışmalarını yürüttüğü Broadway müzikali Damdaki Kemancı'yı, biletlerin günler öncesinde tükenmesi nedeniyle kapalı gişe prömiyerle sahneledi.

Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi - 23:42
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‘Damdaki Kemancı’ adlı oyun kapalı gişe sahnelendi

‘Damdaki Kemancı’ adlı oyun kapalı gişe sahnelendi
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Müzikal, Sütçü Tevye ve ailesinin, gelenek ve devrim arasında sıkışmış küçük bir köyde, 1905 Çarlık Rusya'sında yaşadıklarını anlatıyor.

Şarkı sözleri Sheldon Harnıck, metni Joseph Stein'e ait olan eserin Türkçe çevirisi Aytuğ Ülgen ve Melis Yavuz tarafından yapıldı.

Eserin rejisörlüğünü ünlü oyuncu ve yönetmen Volkan Severcan üstlendi. Mersin Devlet Opera ve Balesi Orkestrası ve koro sanatçıları da eserde yer aldı.

Mersin Devlet Opera ve Balesi Orkestrası ve koro sanatçılarının da görev aldığı eserde başlıca rolleri, Kenan Korbek, Nehan Çetin, Rukiye Neslihan Ulaş, Ayşe Pınar Balay, Dilara Yanar, Özlem Pamuk, Itır Gözde Tuyan, Pınar Duygu Çınar, Başak Yıldız, Orhan Güllüler, Korhan Dinçer, Kazım Erdem Özdemir, Talat Tolga Erden, Ayşin Alev Lala, Ayşe Tamara Erdem. Arte Yıldız, Yusuf Ziya Büyükaslan, Mahmut Uğur Nas, Mehmet Özkan Çavdaroğlu, Levent Yetkin, Cemal Eftal Böllü, Cumhur İbili, Hasan Berk, Hakan Yıldız, Ozan Erdönmez, Ercüment Şirin, Ceren Göğüş, Onur Polat, Utku Göksal, Ünsal Öztekin, Ali Ulvi Karaca paylaşıyor.

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