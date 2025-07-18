Damian Lillard Portland Trail Blazers’a geri döndü

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Damian Lillard Portland Trail Blazers’a geri döndü

Damian Lillard, eski takımı Portland Trail Blazers'a geri dönüyor.

NBA’in yıldız oyun kurucularından Damian Lillard, efsaneleştiği Portland Trail Blazers formasıyla parkelere dönmeye hazırlanıyor.

Shams Charania’nın haberine göre 35 yaşındaki yıldız, eski takımıyla 3 yıl için 42 milyon dolarlık bir sözleşme imzaladı. Sözleşmede 2027-28 sezonu için oyuncu opsiyonu ve takas veto hakkı da yer alıyor.

ŞAMPİYONLUK ADAYLARINI REDDETTİ

Milwaukee Bucks tarafından bu ayın başında serbest bırakılan Lillard, aşil tendonu sakatlığı nedeniyle 2025-26 sezonunda forma giyemeyecek. Ancak ailesi ve çocuklarının yaşadığı Portland’a geri dönmekte kararlı olan yıldız oyuncunun, bazı şampiyonluk adayı takımlardan gelen teklifleri reddettiği belirtildi.

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