Damian Lillard Portland Trail Blazers’a geri döndü

NBA’in yıldız oyun kurucularından Damian Lillard, efsaneleştiği Portland Trail Blazers formasıyla parkelere dönmeye hazırlanıyor.

Shams Charania’nın haberine göre 35 yaşındaki yıldız, eski takımıyla 3 yıl için 42 milyon dolarlık bir sözleşme imzaladı. Sözleşmede 2027-28 sezonu için oyuncu opsiyonu ve takas veto hakkı da yer alıyor.

ŞAMPİYONLUK ADAYLARINI REDDETTİ

Milwaukee Bucks tarafından bu ayın başında serbest bırakılan Lillard, aşil tendonu sakatlığı nedeniyle 2025-26 sezonunda forma giyemeyecek. Ancak ailesi ve çocuklarının yaşadığı Portland’a geri dönmekte kararlı olan yıldız oyuncunun, bazı şampiyonluk adayı takımlardan gelen teklifleri reddettiği belirtildi.