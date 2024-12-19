Damian Lillard'tan ömürlük imza

NBA’in yıldız oyun kurucularından Damian Lillard, Milwaukee Bucks’ın Oklahoma City Thunder’ı mağlup ederek NBA Cup’ı kazanmasının hemen ardından Adidas ile ömür boyu sürecek bir sponsorluk anlaşmasına imza attı. ESPN’den Shams Charania’nın haberine göre, bu tarihi anlaşma ile Lillard, aktif NBA oyuncuları arasında ömür boyu ayakkabı sponsorluğu bulunan dördüncü isim oldu. LeBron James ve Kevin Durant (Nike) ile Stephen Curry (Under Armour) de benzer anlaşmalara sahip olan diğer isimler arasında yer alıyor.

Damian Lillard, 2012’de NBA’e adım attığı günden bu yana Adidas ile çalışıyor. 2014 yılında, 10 yıl sürecek ve değeri 100 milyon dolara kadar çıkabilecek bir anlaşmaya imza atan Lillard, bu yaz itibarıyla sözleşmesinin sona ermesinin ardından yeni bir dönemin kapısını araladı.

"ADİDAS DAME" VE YÜKSELEN KARİYERİ

Lillard, Adidas iş birliği kapsamında “Adidas Dame” isimli kendi imza ayakkabı serisini de piyasaya sürdü. Serisi, spor performansı kadar şıklığıyla da dikkat çekerken, markanın basketbol segmentinde önemli bir yere sahip olmasını sağladı. Yeni anlaşma ile Lillard’ın marka üzerindeki etkisinin daha da artacağı tahmin ediliyor.

NBA’de sekiz kez All-Star seçilen Lillard, bu sezon şu ana kadar 25.7 sayı, 4.5 ribaund ve 7.5 asist ortalamalarıyla oynuyor. Milwaukee Bucks’ın NBA Kupası zaferinde ise takımının liderliğini üstlenerek ne denli kritik bir oyuncu olduğunu bir kez daha kanıtladı.

NBA Kupası'nın şampiyonu Milwaukee Bucks oldu

KUPAZ ZAFERİ VE MİLWAUKEE BUCKS

Lillard’ın yeni sözleşmesi, Milwaukee Bucks’ın Giannis Antetokounmpo ve başantrenör Doc Rivers ile uyum sağlama sürecinde kritik bir motivasyon kaynağı oldu. NBA Kupası zaferi, takımın gelecekteki başarılarının habercisi olarak görülürken, Lillard’ın bu süreçteki liderliği dikkat çekti. Bucks, turnuvanın ikinci yılında bu kupayı kazanan ekip olarak tarihe geçti.

Adidas ile yapılan bu yeni anlaşma, hem Lillard’ın kariyerinde hem de markanın spor dünyasındaki etkisinde önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. NBA ve basketbol modası tutkunları, “Adidas Dame” serisinin gelecekteki yeniliklerini merakla bekliyor.