Damkoruğu bitkisi cilt iltihaplarına iyi geliyor

İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan damkoruğu bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Damkoruğu bitkisinin cilt iltihaplarında ve egzama tedavisinde kullanıldığı bildirildi.

DERİ İLTİHABI (DERMATİT) NEDİR?

Deri iltihabı yani dermatit, cildin iltihaplanmasını tanımlayan genel bir terimdir. Dermatitin birçok nedeni olabilir ve birçok şekilde ortaya çıkabilir. Genellikle şişmiş, kızarık cilt üzerinde kaşıntılı döküntüler olarak kendini gösterir.

DAMKORUĞU BİTKİSİ NEDİR?

Damkoruğugillerden ılık iklimlerde yeti en bir bitkidir. Çiçekleri kırmızıdır.

Yaprakları etli ve çiçeklerin dibindedir. Haziran - Ağustos ayları içinde toplanır. Çoğu zaman taze halde kullanılır.

NASIL KULLANILIYOR?

Bitkinin kurutulması zordur. Genellikle bitkisel yağda konserve edilen yapraklarından yararlanılır.

ZARARLARI VAR MI?

Önerilen ölçülerde kullanıldığı sürece herhangi bir yan etkisi yoktur. Bazı kitaplarda bitkinin zehirli olduğu yazılıdır.