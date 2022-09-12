﻿Damla balığı yenir mi?

Damla balığı, bir deniz canlısı. Psychrolutidae ailesine ait olan bir balık.Yapılan bir araştırmaya göre damla balığı, en çirkin hayvan olarak seçilmiş. Bunun nedeni akışkan ve sıvıyı andıran bir görüntüsü olması

Yaygın olarak Tazmanya, Yeni Zelanda ve Avusturalya'da yaşamakta. Eti yenmeyen bir balık.

Yengeç ve ıstakoz ile besleniyor. Görüntüsü jelatini andırıyor. Ağzı ve gözleri iri. Denizin 900 metre derinliğinde yaşıyor. Boyları 25 cm kadar olabiliyor.