Damla Köse'den tarihi başarı: Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Damla Köse'den tarihi başarı: Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı

Erzurum Teknik Üniversitesi'nin (ETÜ) Milli Gururu Damla Köse, Atıcılık Avrupa Şampiyonası'nda Gümüş madalyanın sahibi oldu.

ETÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü yüksek lisans öğrencisi Damla Köse, Hırvatistan'ın Osijek kentinde düzenlenen Atıcılık Avrupa Şampiyonası'nda 10 metre havalı tüfek solo kadınlar kategorisinde Türkiye'nin atıcılık tarihinde bir ilke imza atarak gümüş madalya kazandı.

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10 metre havalı tüfek solo kadınlar elemelerinde 56 puanlık skoru ile rekor kıran Damla Köse, elde ettiği sonuçla altın madalya için mücadele etti. Finalde karşılaştığı Norveçli rakibi Hegg Duestad'a 15-10 mağlup olarak şampiyonayı gümüş madalya ile tamamladı.

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Şampiyonanın ardından Damlayı ve teknik ekibi tebrik eden ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, "Damla Türkiye'nin atıcılık tarihinde finalde yarışmaya hak kazanan ilk Türk Kadın sporcusu olmayı başardı. Bu gururu ülkemize ve üniversitemize yaşattığı için kendisini yürekten kutluyorum. Altın madalyayı kıl payı kaçırsak da 56 puanla rekor artık bizim. Çalışmanın, emeğin, disiplinin ve başarının en güzel örneklerinden birini sergileyen öğrencimizi bir kez daha kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.

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