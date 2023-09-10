Damla adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Damla isminin anlamını araştırıyor. Peki, Damla ne demek? Damla isminin anlamı nedir?

DAMLA NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Damla ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

- Yuvarlak biçimde, çok küçük miktarda sıvı

- Damlalıkla kullanılan ilaç.

- Kalbe inen inme, felç.

- Çok az miktar.

- Damla biçiminde olan (ziynet).

DAMLA İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Damla ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Damla adını koymak caizdir.