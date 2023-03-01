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Damla sakızının yararları nelerdir

Damla sakızı pek çok kişi tarafından bilinir. Özellikle yetişkinlerin yakından tandığı Damla Sakızı ne işe yarar? İşte bilmeyenlere o sorunun yanıtı…

Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba - 08:06
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Damla sakızı

Damla sakızının yararları nelerdir
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İçinde Uçucu yağlar ve reçine var. Sakız ağacı hava şartlarına göre Mayıs Ekim ayları arasında reçine alınır. Damla sakızı sıvı halde alınır ve kurutulup damla sakızı oluşur.
Sakız adasında yetişmektedir.

Damla sakızı ağızda çiğnenebilir. Hoş ve güzel bir tadı vardır. Reçine tadı çam tadı alır. Damla sakızı bir çok mutfakta kullanılmaktadır. Bir çok tatlı ve gıda içinde yerini alır. Peki, yararları nelerdir?. İşte yanıtı…

Ağız kokusunun giderilmesinde çiğneme sayesinde yardımcı olur.
Mide hastalıklarında fayda sağlar.
Antiseptik özelliği bulunmaktadır.
Dişlerin beyazlanmasında fayda sağlar.
Kısırlık tedavisinde fayda sağlar.
Mide bulantısına fayda sağlar.
 

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