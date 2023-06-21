Damla sakızı zararlı mı

Özellikle yetişkinlerin yakından tanıdığı Damla sakızının yararlı mı yoksa zararlı mı olduğu tartışılıyor. İşte, doğrusu…

Damla sakızı zararlı mı

Damla sakızının İçinde Uçucu yağlar ve reçine var. Sakız ağacı hava şartlarına göre Mayıs Ekim ayları arasında reçine alınır. Damla sakızı sıvı halde alınır ve kurutulup damla sakızı oluşur.

Sakız adasında yetişmektedir.
Damla sakızı ağızda çiğnenebilir. Hoş ve güzel bir tadı vardır. Reçine tadı çam tadı alır. Damla sakızı birçok mutfakta kullanılmaktadır. Birçok tatlı ve gıda içinde yerini alır. Peki, yararları nelerdir? İşte yanıtı…

Dişlerin beyazlanmasında fayda sağlar.
Kısırlık tedavisinde fayda sağlar.
Mide bulantısına fayda sağlar.
Ağız kokusunun giderilmesinde çiğneme sayesinde yardımcı olur.
Mide hastalıklarında fayda sağlar.
Antiseptik özelliği bulunmaktadır.

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