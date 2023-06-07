Damla Sönmez'in yeni projesi belli oldu

"Maviye Sürgün" dizisiyle 12 Haziran'da seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Damla Sönmez, iddialı bir dijital projeyle el sıkıştı.

Damla Sönmez'in yeni projesi belli oldu

Damla Sönmez‘in başrolünü Caner Cindoruk ve Serkan Altunorak‘la paylaştığı “Maviye Sürgün” dizisi 12 Haziran Pazartesi günü ilk bölümüyle Show TV‘de seyirci karşısına çıkacak. 03 Medya imzalı dizi 26 bölümden oluşuyor. Nezaket Coşkun‘un yönettiği dizinin Selimiye‘de süren çekimlerini önceki hafta tamamlayan Damla Sönmez çok iddialı bir dijital diziyle anlaştı.

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Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Damla Sönmez, Ay Yapım‘ın dijital projelerini çektiği Bambini Film imzalı Serenay Sarıkaya, Metin Akdülger, Hakan Kurtaş ve Ahmet Rıfat Şungar‘ı buluşturan dizisi “Kimler Geldi Kimler Geçti” dizisiyle anlaştı. Ödüllü oyuncu dizide Defne isimli başarılı mimarı canlandıracak. Dizi tarihine geçen unutulmaz dizilerin yazarı Ece Yörenç‘in kaleme aldığı diziyi Bertan Başaran yönetecek.

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