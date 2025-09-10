Damperi açılan kamyon can aldı

Kaza, saat 22.00 civarında Nallıhan ilçesi Çayırhan bölgesinde gerçekleşti. D-140 yolunda Beypazarı yönüne gitmekte olan kamyonun damperi açıldı. Damperi açılan kamyon, kömür ocağı işletmesinin kömür bandına vurdu. Arkadan gelen 06 DHJ 671 plakalı otomobil de kamyona çarptı.

Olayda, kamyon sürücüsü A.Ç. ve otomobilde bulunan K.B. Ö.B. ve Nevin Ok, yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi yönlendirildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince çevredeki hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan durumu kritik olan Nevin Ok, hekimlerin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.