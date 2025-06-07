Dananın kuyruğu koptu! Galatasaraylıları yıkan Victor Osimhen fotoğrafı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Dananın kuyruğu koptu! Galatasaraylıları yıkan Victor Osimhen fotoğrafı

Galatasaray'da geleceği yılan hikayesine dönen Victor Osimhen için beklenmedik bir gelişme yaşandı. Victor Osimhen, İstanbul'dan ayrıldı. İşte detaylar...

Galatasaray'ın bonservisini almak için rekor teklifler sunduğu Victor Osimhen'de düğüm artık çözülüyor. Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'in Nijeryalı yıldızla her konuda anlaştığı iddia edildi.

Dış basın, Osimhen transferinin 3 ya da 4 yıllık sözleşme ve senelik 30-35 milyon euro bandında maaşa gerçekleştiğini öne sürdü.

VICTOR OSIMHEN İSTANBUL'DAN AYRILDI

Bu süreçte İstanbul'da bulunan Osimhen, biletini sürekli iptal ederek uçuşunu ertelemişti.

Tivibu Spor'un haberine göre, Osimhen, bugün saat 14.00'te İstanbul'dan ayrılarak ülkesi Nijerya'ya uçtu. Dünyaca ünlü golcü, İstanbul'dan ayrılırken objektiflere yakalandı.

İşte Osimhen'in objektiflere yansıyan karesi;

eeee.jpeg (Foto: Mustafa Mandev)

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