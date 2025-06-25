Dananın kuyruğu kopuyor! Fenerbahçe'ye Jadon Sancho'dan haber var

Yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek ve şampiyonluğun en güçlü adayı olmak isteyen Fenerbahçe'de transfer harekatı devam ediyor. Şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen sarı-lacivertli ekip, hücum hattına takviye yapacak.

Birçok futbolcuyu listesinde barındıran Kanarya, 25 yaşındaki İngiliz kanat Jadon Sancho ile uzun süredir ilgileniyor. Sancho geride bıraktığımız sezon kiralık olarak Chelsea forması giydi.

Bonservisi Manchester United'da olan 25 yaşındaki sol kanat için sarı-lacivertli yönetim girişimlerde bulunuyor. Sancho için pazarlıklar sıkı şekilde devam ederken Manchester United, yaklaşık 20 milyon euroluk bonservis bedeli talep ediyor.

FENERBAHÇE JADEN SANCHO'YA 10 MİLYON EURO TEKLİF ETTİ

Ayrıca Fenerbahçeli kurmaylar, Jadon Sancho'ya 3+1 yıllık sözleşme ve senelik 10 milyon euro maaş teklifinde bulundu. İngiliz futbolcu için teknik direktör Jose Mourinho da devreye girdi.

Oyuncuyu İstanbul'a gelmesi için ikna etmeye çalışan Portekizli teknik adam, yıldız isimle telefonda özel bir görüşme gerçekleştirdi. Ancak Sancho ile sadece Fenerbahçe ile ilgilenmiyor.

Sarı-lacivertli ekibin yanı sıra Jadon Sancho için İtalyan kulüpleri Napoli ve Juventus'un da devrede olduğu biliniyordu. Ancak Napoli, oyuncunun yüksek maaş talebi nedeniyle rotayı Noa Lang'e çevirmişti.

JUVENTUS ANLAŞMAYA VARDI

La Stampa'nın haberine göre, Kırmızı Şeytanlar ile yola devam etmeyi düşünmeyen ve takımdan ayrılmak isteyen Jadon Sancho için flaş bir gelişme yaşandı.

Juventus, İngiltere Premier Lig ekibi ile Sancho'nun bonservisi için anlaşmaya vardı. Haberde Çizme devinin, futbolcuyu ikna etmesi durumunda resmi imzaların atılacağı belirtildi.