Dance Your Style finali İstanbul'da: Kazanan Los Angelas'a gidecek

Kaynak: AA
Dance Your Style finali İstanbul'da: Kazanan Los Angelas'a gidecek

Red Bull Dance Your Style’ın Türkiye Finali, sokak dansının en yetenekli dansçılarını İstanbul’da buluşturacak. 5 Temmuz’da gerçekleşecek finalin kazananı, Los Angeles’ta düzenlenecek dünya finalinde Türkiye’yi temsil etme hakkı kazanacak.

Red Bull tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İBB Kültür AŞ ve Sneaks Up işbirliğiyle düzenlenen Red Bull Dance Your Style etkinliğinin Türkiye finali İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, İzmir, Ankara ve İstanbul'da düzenlenen şehir elemeleri sonunda finale kalan dansçılar, 5 Temmuz'da İstanbul Müze Gazhane'de sahneye çıkacak.

Sokak dansının özgür ruhunu ve enerjisini sahneye taşıyacak olan Red Bull Dance Your Style Türkiye Finali 20.00'de başlayacak. Final öncesinde 18:00'den itibaren alanda ön etkinlikler gerçekleştirilecek.

Red Bull Dance Your Style Türkiye Finali'nin birincisi, bu yıl Los Angeles'ta gerçekleşecek Red Bull Dance Your Style Dünya Finali'nde Türkiye'yi temsil etme hakkına sahip olacak ve dünyanın dört bir yanından gelen dansçılarla yarışacak.

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