Dang humması vakaları gittikçe artıyor

Dang humması vakaları gittikçe artıyor
Düzenleme: Kaynak: AA
Nepal'de her hafta yaklaşık olarak 50 yeni dang humması vakası görüldüğü, yılbaşından beri 1000 civarında kişinin bu hastalığa yakalandığı açıklandı.
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Dang humması vakaları gittikçe artıyor 1

The Kathmandu Post'ta yer alan habere göre, Nepal Epidemiyoloji ve Hastalık Kontrol Birimi, ülkenin 57 noktasında dang humması vakası saptandığını belirtti.

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Dang humması vakaları gittikçe artıyor 2

Birimin yetkilerinden Dr. Gokarna Dahal, her hafta ortalama olarak 50 kişinin dang humması hastalığına yakalandığını ve gelecek günlerde sayının yükselebileceğini aktardı.

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Dang humması vakaları gittikçe artıyor 3

Yılbaşından beri yaklaşık olarak 1000 kişinin dang hummasına yakalandığını belirten yetkililer, hastaların yüzde 80'inde belirgin semptomlar olmaması sebebiyle bu sayıların görülenden çok daha fazla olabileceğini söyledi.

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Dang humması vakaları gittikçe artıyor 4

Geçen sene yaklaşık olarak 52 bin kişiye bulaşan ve 20 kişinin ölümüne sebep olan hastalık, ülkenin 77 noktasına da yayılmıştı.

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Dang humması vakaları gittikçe artıyor 5

Tropikal ve subtropikal bölgelerde ortaya çıkan dang humması virüsü, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor.

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Dang humması vakaları gittikçe artıyor 6

Kuluçka döneminin ardından genel olarak hafif ateşe neden olan hastalık, bazı vakalarda ölüme yol açabiliyor.

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Dang humması vakaları gittikçe artıyor 7

Vakalar, genellikle "yağış dönemleri" olarak bilinen mart, haziran, eylül ve aralıkta yükseliş gösteriyor.

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Dang humması vakaları gittikçe artıyor 8

Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına neden olduğu uyarısında bulunuyor.

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Dang humması vakaları gittikçe artıyor 9

Hastalığa neden olan sivrisinek türünün su birikintilerinde larva oluşturması yüzünden, özellikle sanayi çevrelerindeki çöp birikintilerinin sürekli ilaçlanması gerekiyor.

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Dang humması vakaları gittikçe artıyor 10
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Dang humması vakaları gittikçe artıyor 11
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Dang humması vakaları gittikçe artıyor 12
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