Dang humması vakaları gittikçe artıyor

The Kathmandu Post'ta yer alan habere göre, Nepal Epidemiyoloji ve Hastalık Kontrol Birimi, ülkenin 57 noktasında dang humması vakası saptandığını belirtti.
Birimin yetkilerinden Dr. Gokarna Dahal, her hafta ortalama olarak 50 kişinin dang humması hastalığına yakalandığını ve gelecek günlerde sayının yükselebileceğini aktardı.
Yılbaşından beri yaklaşık olarak 1000 kişinin dang hummasına yakalandığını belirten yetkililer, hastaların yüzde 80'inde belirgin semptomlar olmaması sebebiyle bu sayıların görülenden çok daha fazla olabileceğini söyledi.
Geçen sene yaklaşık olarak 52 bin kişiye bulaşan ve 20 kişinin ölümüne sebep olan hastalık, ülkenin 77 noktasına da yayılmıştı.
Tropikal ve subtropikal bölgelerde ortaya çıkan dang humması virüsü, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor.
Kuluçka döneminin ardından genel olarak hafif ateşe neden olan hastalık, bazı vakalarda ölüme yol açabiliyor.
Vakalar, genellikle "yağış dönemleri" olarak bilinen mart, haziran, eylül ve aralıkta yükseliş gösteriyor.
Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına neden olduğu uyarısında bulunuyor.
Hastalığa neden olan sivrisinek türünün su birikintilerinde larva oluşturması yüzünden, özellikle sanayi çevrelerindeki çöp birikintilerinin sürekli ilaçlanması gerekiyor.