Dani Olmo’nun durumu belli oldu. Lisansı güçlükle çıkarılmıştı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Dani Olmo’nun durumu belli oldu. Lisansı güçlükle çıkarılmıştı

Barcelona’da lisansı büyük zorluklarla çıkarılan Dani Olmo’nun Real Madrid maçında oynayıp oynamayacağı merak konusu oldu. Teknik Direktör Hansi Flick İspanyol yıldızın dev derbide oynayıp oynamayacağını açıkladı.

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, Real Madrid ile oynayacakları İspanya Süper Kupa maçı öncesi açıklamalar yaptı. Hansi Flick yaptığı açıklamada, "Ligde Real Madrid'i 4-0 yendiğimiz maçtaki planımızın aynısını sahaya yansıtmaya çalışacağız. Oyun tarzımızın değişeceğini düşünmüyorum. Aynı felsefeye sadık kalacağız." dedi.

Alman teknik adam, "Bu, Barcelona Teknik Direktörü olarak ilk finalim olacak ama daha önce birçok final maçı oynadım." ifadelerini kullandı.

REAL MADRİD'E KARŞI OYNAYACAK MI?

Zor da olsa lisansı çıkarılan Dani Olmo için de konuşan Flick, "Olmo hazır. Real Madrid maçında oynayacak durumda." diye konuştu.

Kaleci tercihine de değinen deneyimli teknik adam, "İlk 11 hakkında konuşamam. Szczesny iki harika maç çıkardı. Inaki Pena ise muhteşem bir sezon geçirdi. Herkes bunu merak etse de benim kararım belli." dedi.

Son Haberler
Samsunspor galibiyeti tek golle aldı
Samsunspor galibiyeti tek golle aldı
Emekliler iktidara seslendi! "El içine çıkmaktan utanır hale geldiler"
Emekliler iktidara seslendi! "El içine çıkmaktan utanır hale geldiler"
Galatasaray’dan bilet açıklaması
Galatasaray’dan bilet açıklaması
Yılın annesi seçilmişti hayatını kaybetti
Yılın annesi seçilmişti hayatını kaybetti
Aliağa Pektimspor, Yalovaspor’a fark attı
Aliağa Pektimspor, Yalovaspor’a fark attı