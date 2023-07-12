Daniel Amartey Beşiktaş'ta

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Leicester City'den Daniel Amartey ile anlaşma sağlandığı iddia edildi.

Daniel Amartey Beşiktaş'ta

Gelecek sezon üç kulvarda yarışacak olan Beşiktaş, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

TRT Spor'un haberine göre; Siyah Beyazlılar, Leicester City ile sözleşmesi sona eren Ganalı stoper Daniel Amartey ile anlaşma sağladı.

Serbest durumdaki 28 yaşındaki stoper için bonservis bedeli ödenmeyecek.

İstanbul’da sağlık kontrollerinden geçecek olan Amartey, Beşiktaş ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

8 sezondur Leicester City forması giyen Ganalı oyuncu, geride kalan sezon İngiliz ekibi ile 24 maça çıktı.

Amartey, 45 kez de Gana milli takım forması giydi.

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