Daniel Amartey ilk maçında golünü attı

Editör: Ufuk Cingöz

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Tirana'yı 2-0 yenmeyi başardı ve toplamda 3-2'lik skorla adını bir üst tura yazdırdı.

Siyah-beyazlıların Premier Lig ekibi Leicester City'den transfer ettiği Daniel Amartey, ilk maçında gol sevinci yaşadı.

Oyuna 46. dakikada Necip Uysal yerine dahil olan 28 yaşındaki futbolcu, 57. dakikada golünü atarak Beşiktaş kariyerine güzel bir başlangıç yaptı.

Amartey'in Tirana maçındaki sergilediği performans, stoper bölgesinde yaşanan sakatlıklar ve ayrılıklar sonrası teknik heyetin yüzünü güldürdü.