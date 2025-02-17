Daniel Theis NBA’den ayrıldı: İşte yeni takımı

Kaynak: AA
Daniel Theis NBA’den ayrıldı: İşte yeni takımı

NBA’de son olarak New Orleans Pelicans forması giyen Daniel Theis Euroleague’in yolunu tuttu. Alman oyuncu Fransız temsilcisi Monaco ile anlaştı.

THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fransa temsilcisi Monaco, son olarak NBA ekibi New Orleans Pelicans forması giyen Alman pota altı oyuncusu Daniel Theis'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Fransız ekibi Monaco, 32 yaşındaki Daniel Theis ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Ülkesinde Braunschweig, Ratiopharm Ulm ve Brose Bamberg'de oynayan 2,03 metre boyundaki Theis, 2017'den itibaren NBA'de görev yaptı.

NBA'DE 411 MAÇA ÇIKTI

Tecrübeli pivot, NBA'de Pelicans'ın yanı sıra Boston Celtics, Chicago Bulls, Houston Rockets, Indiana Pacers ve Los Angeles Clippers'ta forma giydi. NBA'deki normal sezon kariyerinde 411 maça çıkan Theis, 7,1 sayı ve 4,7 ribaunt ortalamaları yakaladı.

Theis, Almanya Milli Takımı'nda ise EuroBasket 2022'de bronz ve 2023 FIBA Dünya Kupası'nda altın madalya kazandı.

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