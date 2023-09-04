Avrupa Şampiyonu olan A Milli Takımımızın başarısında payı olanlardan biri de takım antrenörü Daniele Santarelli. A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın Sırbistan’a karşı zaferinin ardından Daniele Santarelli’nin hayatı merak ediliyor. Peki, Daniele Santarelli kimdir? A Milli Kadın Voleybol Takımı Antrenörü Daniele Santarelli kaç yaşında nereli?

DANİELE SANTARELLİ KİMDİR?

Daniele Santarelli 8 Haziran 1981'de Foligno'da doğdu. İtalyan bir voleybol koçu ve eski bir oyuncu olan Daniele Santarelli için Türkiye macerası 2023 yılında başladı.

42 yaşındaki Daniele Santarelli, bir kez CEV Şampiyonlar Ligi (2020-2021 sezonu), 2 kez de Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda (2019, 2022) kupa sevinci yaşadı.

Milli takım kariyerinde 2018-2022 yıllarında Hırvatistan'da görev yapan Daniele Santarelli, 2022'de başına geçtiği Sırbistan Milli Takımı'nı dünya şampiyonu yaptı.

Daniele Santarelli, A Milli Kadın Voleybol Takımımız ile ise 2023 CEV Milletler Ligi'nde şampiyonluk ve Avrupa Şampiyonası'nda final başarısı yaşadı.

Daniele Santarelli ülkesinde ikinci lig (Serie B) takımları Foligno, Vicenza, Legnago ve Terracina'da libero olarak oynadı.

Daniele Santarelli Hırvatistan'la Avrupa Ligi'nde iki gümüş madalya kazandı. 2022 yılında Sırbistan kadın takımının başına geçti. Aynı yıl FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde bronz madalya ve Polonya ile Hollanda'da düzenlenen 2022 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda şampiyonluğu elde etti.