Danilos Pizza evinde kaybetti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Danilos Pizza evinde kaybetti

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 21. haftanın kapanış maçında Danilos Pizza, BOTAŞ’a 89-85 mağlup oldu.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde BOTAŞ, Danilos Pizza karşısında zorlu bir mücadele sonrası 89-85 galip geldi.

DANILOS PIZZA 85 BOTAŞ 89

Salon: Yahya Kaptan Şehit Polis Recep Topaloğlu

Hakemler: Orkun Yurttaş, Ozan Gönen, Barış Burak Durmuş

Danilos Pizza: Destanni Henderson 21, Hande Çelebi, Zia Alexandria Cooke 13, Yağmur Bul 5, Yağmur Kübra Taşar 5, Beatrice Mompremier 19, Jasmine Jabrell Walker 22, Aysude Torcu

Başantrenör: Hasan Fırat Okul

BOTAŞ: Rana Uçar, Işık Su Güven 8, Büşra Akbaş 9, Gülşah Duman Bıçakçı 12, Melike Yalçınkaya, Damiris Dantas 21, Khadijiah Cave 15, Lindsay Allen 22, Melis Dilara Lafatan, Hannah Louise Jump 2

Başantrenör: Cemal İlker Gözeneli

1. Periyot: 23-15 (Danilos Pizza lehine)

Devre: 32-37 (Botaş lehine)

3. Periyot: 61-66 (Botaş lehine)

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