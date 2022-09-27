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Danimarka, boru hattındaki sızıntı için sabotaj ihtimali üzerinde duruyor

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Baltık Denizi'nde, Rusya'dan Avrupa'ya giden boru hattında üç sızıntı oluşmasında sabotaj ihtimalini "göz ardı edemeyeceğini" belirtti.

Haber Giriş: 27 Eylül 2022 Salı - 16:51
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Danimarka, boru hattındaki sızıntı için sabotaj ihtimali üzerinde duruyor

Danimarka, boru hattındaki sızıntı için sabotaj ihtimali üzerinde duruyor
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Başbakan Frederiksen, bir TV kanalına, Baltık Denizi'nde Danimarka'nın Bornholm Adası'nın güneydoğusundaki gaz boru hattında dün sızıntı tespit edilmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Birbirine yakın üç sızıntının tesadüf olmasının zor olduğunu ve sabotaj ihtimallerini güçlendirdiğini söyleyen Frederiksen, boru hattında tespit edilen sızıntılar hakkında sabotaj ihtimalini "göz ardı edemeyeceğini" kaydetti.

Yetkililer, sızıntının enerji kaynakları için bir risk oluşturmadığı, çevresel etkisinin de kısıtlı olacağı değerlendirmesini yaptı.

Danimarka Enerji Bakanı Dan Jorgensen, "Yetkililer ve hükümet durumu yakından takip ediyor." ifadesini kullandı.

Danimarka Enerji Ajansı Sözcüsü Kristoffer Böttzauw da sızıntıya neden olan çatlağın küçük olmadığını ve büyük deliklerden sızıntılar gerçekleştiğini söyledi.

- İsveç'ten açıklama

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde de konuyla ilgili bir basın toplantısı düzenleyerek, sızıntılardan sonra hemen harekete geçtiklerini ve kriz masası kurduklarını kaydetti.

Şu an için kesin bir şey söylemenin zor olduğuna işaret eden Linde, incelemelerden sonra kamuoyunu bilgilendireceklerini belirtti.

İsveç Denizcilik İdaresi, Rusya'ya ait Kuzey Akım 1 boru hattında iki sızıntı olduğunu bildirerek gemilerin bölgeye yanaşmaması uyarısında bulunmuştu.

Kuzey Akım 2 projesinin yürütücü firması Nord Stream 2, dün, Danimarka'nın Bornholm Adası'nın güneydoğusundaki gaz boru hattında bir sızıntı tespit edildiğini doğrulamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarındaki hasarların sabotaj nedeniyle yaşanmış olabileceğini belirtmiş, "Hiçbir ihtimali göz ardı edemeyiz. Bu, acil araştırma gerektiren benzeri görülmemiş bir durum. Gelişmelerden ötürü son derece endişeliyiz." demişti.

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