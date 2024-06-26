Danimarka, çiftlik hayvanlarının saldığı gazlar için vergi uygulayacak

Danimarka Vergilendirme Bakanı Jeppe Bruus, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, hükümetin, çiftçi, endüstri ve sendika temsilcileriyle birlikte inek, koyun ve domuzların saldığı gazlardan vergi alınması konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu.

Bruus, bu vergilendirmenin dünyada bir ilk olacağını belirterek, Danimarka'nın 2030'a kadar sera gazı emisyonlarını yüzde 70 azaltmayı hedeflediğini ifade etti.

Yeni vergi, 2030'dan itibaren hayvancılıkla uğraşan çiftçilerden karbondioksit eşdeğer emisyon başına 300 kron (43 dolar) olarak alınacak. Bu miktar, 2035 yılına kadar 750 krona (108 dolar) yükselecek.

Vergiden elde edilecek gelirin tarım sektörünün yeşil dönüşümünü desteklemek ve çiftçilere yeni teknolojilerle teşvik sağlamak için kullanılacağı belirtildi. Danimarka'daki düşünce kuruluşu Concito'ya göre, ülkedeki büyükbaş hayvanların çoğunu oluşturan inekler yılda ortalama 5,6 ton karbondioksit eşdeğerinde gaz salıyor.

Öte yandan, Yeni Zelanda'da benzer bir yasa 2025 yılında yürürlüğe girecek şekilde kabul edilmiş ancak çiftçilerin eleştirileri ve hükümet değişikliği sonrası uygulamadan vazgeçilmişti.

İnsan kaynaklı metan gazı emisyonu, fosil yakıtlar, çöpler ve hayvancılık faaliyetleriyle ilişkilendiriliyor ve küresel sera gazı emisyonlarının beşte birini oluşturuyor. Birleşmiş Milletler (BM), Paris İklim Anlaşması kapsamında küresel sıcaklık artışını 2 santigrat derecenin altında tutabilmek için ülkelerden 2050 yılına kadar karbon salımlarını sıfıra indirme çağrısında bulunuyor.