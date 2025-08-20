Danimarka ekonomisi ikinci çeyrekte toparlandı

Danimarka İstatistik Kurumu’nun öncü verilerine göre ülke ekonomisi, 2025’in ikinci çeyreğinde bir önceki döneme kıyasla yüzde 1,3 büyüme kaydetti. Bu oran, yılın ilk çeyreğinde yaşanan yüzde 1,3’lük daralmanın ardından ekonomide yeniden dengelenmeye işaret etti.

Ekonomik büyümenin en önemli itici gücü, ülkenin önde gelen sektörlerinden biri olan ilaç sanayi oldu. Özellikle küresel sağlık pazarındaki talebin artması, Danimarka’nın ilaç ihracatına doğrudan yansıdı.

KAMU HARCAMALARI VE İHRACAT CANLANDIRDI

Büyümede kamu harcamalarındaki toparlanma da dikkat çekti. İlk çeyrekte yüzde 1,6 oranında gerileyen kamu harcamaları, ikinci çeyrekte yüzde 0,8 artış gösterdi. Bu artış, ekonomik aktivitenin canlanmasında önemli rol oynadı.

Dış ticaret tarafında da olumlu bir tablo ortaya çıktı. İhracat yüzde 4 büyürken, ithalat yüzde 2 artışla daha düşük seviyede kaldı. Bu durum, net ihracatın ekonomik büyümeye pozitif katkı yapmasını sağladı.

YATIRIMLAR HÂLÂ ZAYIF

Sabit yatırımlar genel olarak gerilemeye devam etse de, düşüş hızında önemli bir yavaşlama görüldü. İlk çeyrekte yüzde 13,5 oranında düşen yatırımlar, ikinci çeyrekte sadece yüzde 0,3 küçüldü. Özellikle inşaat, mühendislik, makine ve ulaşım araçları alanındaki yatırımlarda artış kaydedilmesi dikkat çekti.

Buna karşın hane halkı harcamaları yavaşladı. İlk çeyrekte yüzde 0,8 artan tüketim, ikinci çeyrekte yüzde 0,5’e gerileyerek daha zayıf bir iç talebe işaret etti.

YILLIK BÜYÜMEDE YAVAŞLAMA

Yıllık bazda bakıldığında Danimarka’nın Gayrisafi Yurt İçi Hasılası (GSYH) yüzde 1,9 büyüdü. Ancak bu oran, 2024’ün ilk çeyreğinden bu yana görülen en düşük seviye olarak kayıtlara geçti. Geçen çeyrekte büyüme oranı yüzde 2,5 düzeyindeydi.

Ekonomistler, ilaç sektörünün güçlü performansına rağmen hane halkı tüketimindeki yavaşlama ve yatırımlardaki zayıf seyrin, büyümenin sürdürülebilirliği açısından dikkatle izlenmesi gerektiğini belirtiyor.