Danimarka, Kuzey Kutbu'ndaki askeri varlığını güçlendiriyor

Danimarka hükümeti, Grönland ve Kuzey Atlantik’teki güvenlik tehditlerine karşı önemli bir adım atarak, bölgedeki savunmasını güçlendirmek için yaklaşık 14,6 milyar Danimarka kronu (1,95 milyar euro) yatırım yapacağını duyurdu. Danimarka Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen, bu yatırımın ciddi güvenlik ve savunma zorluklarına yanıt niteliğinde olduğunu belirtti. Yatırım, üç yeni askeri gemi, iki uzun menzilli insansız hava aracı ve daha etkili bir gözetleme için uydu sistemlerini içeriyor.

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GRÖNLAND VE FAROE ADALARI İLE İŞBİRLİĞİ

Danimarka, Grönland ve Faroe Adaları hükümetleriyle iş birliği yaparak, bu stratejik adımı geniş bir siyasi destekle kararlaştırdı. Bölgenin savunma altyapısını modernize etme hedefiyle hareket eden Danimarka, NATO ve diğer müttefiklerle iş birliğini de artırmayı planlıyor. Halihazırda Grönland’da sınırlı askeri varlığa sahip olan Danimarka, dört eski denetim gemisi, bir Challenger gözlem uçağı ve 12 köpekli devriye ekibiyle dört Fransa büyüklüğündeki bir alanı denetlemeye çalışıyor. Bu durum, yeni yatırımların ne kadar gerekli olduğunu gözler önüne seriyor.

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ABD'NİN GRÖNLAND ÜZERİNDEKİ TALEPLERİ

Bu adım, ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland üzerindeki kontrol iddialarının yeniden gündeme geldiği bir dönemde atıldı. Grönland, stratejik konumu ve yer altı kaynaklarıyla ABD’nin dikkatini çekiyor. Adanın başkenti Nuuk, New York’a Kopenhag’dan daha yakın bir mesafede bulunuyor ve ABD burada balistik füze erken uyarı sistemine sahip bir hava üssü işletiyor. Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Trump’ın taleplerine yanıt olarak Avrupa’daki müttefiklerle dayanışmayı güçlendirmek için Berlin, Paris ve Brüksel’i ziyaret ederek konuyu gündeme taşıdı.

YENİ SAVUNMA ANLAŞMASI YOLDA

Danimarka, Grönland ve Faroe Adaları, 2025 yazına kadar yeni bir savunma anlaşması müzakere ederek egemenliklerini ve bölgesel güvenliği artırmayı hedefliyor. Grönland Dışişleri Temsilcisi Vivian Motzfeldt, bu adımı “tarihi bir gün” olarak nitelendirdi. Danimarka, bu yatırımlarla sadece savunma kapasitesini artırmayı değil, aynı zamanda Avrupa’nın stratejik önemini vurgulamayı da amaçlıyor.