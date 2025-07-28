Danimarka perakende satışlarda 4 aydır yaşanmayan yavaşlama

Danimarka İstatistik Kurumu’nun haziran ayı verilerine göre ülke genelinde perakende satışlar geçen yılın aynı dönemine göre sadece yüzde 1.4 oranında yükseldi. Bu rakam, mayıs ayında kaydedilen yüzde 4’lük artıştan belirgin şekilde düşük. Satışlardaki bu yavaşlama, özellikle giyim ürünleri ile elektronik ve çeşitli tüketici ürünlerindeki gerilemeden kaynaklandı.

Haziran ayında giyim satışları bir önceki aya göre sadece yüzde 0.4 arttı. Oysa bu oran mayıs ayında yüzde 6.1 seviyesindeydi. Benzer şekilde, diğer tüketici mallarındaki artış da yüzde 6.8’den yüzde 5.2’ye geriledi. Söz konusu yavaşlama, Danimarka'da alışveriş eğilimlerinin hız kestiğini ve özellikle temkinli tüketimin öne çıktığını ortaya koyuyor.

GIDA ALIŞVERİŞLERİ NEGATİFE DÖNDÜ

En dikkat çekici gelişme ise temel gıda harcamalarında yaşandı. Haziran ayında süpermarket ve bakkallarda yapılan alışveriş hacmi yıllık bazda yüzde 2.9 oranında düştü. Bu veri, mayıs ayında aynı kalem için kaydedilen yüzde 0.3’lük pozitif büyümeden sert bir dönüşe işaret ediyor.

Danimarka İstatistik Kurumu’ndan yapılan açıklamada, özellikle temel gıda ürünlerindeki fiyat artışlarının tüketici davranışlarını değiştirdiği belirtildi. Açıklamada “Haneler, artan fiyatlar karşısında daha seçici davranıyor ve büyük ölçüde indirim dönemlerini bekliyor” denildi. Enflasyonun hem raf fiyatlarını hem de alışveriş hacmini etkilediği vurgulanıyor.

AYLIK BAZDA İLK DARALMA MART'TAN BU YANA

Veriler, haziran ayında aylık bazda da olumsuz bir tabloyu işaret ediyor. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış verilere göre perakende satışlar mayıs ayındaki yüzde 0.9’luk artıştan sonra haziranda yüzde 0.8 oranında geriledi. Bu, mart ayından bu yana yaşanan ilk aylık daralma olarak kayda geçti.

Uzmanlar, tüketici harcamalarındaki bu yön değişiminin sadece mevsimsel değil, aynı zamanda ekonomik beklentilere bağlı olduğunu belirtiyor. Danimarka Merkez Bankası’nın faiz politikaları, enerji fiyatları ve küresel tedarik zincirindeki aksaklıklar, tüketici güven endeksine doğrudan etki ediyor. Ekonomistler, yılın ikinci yarısında alışveriş alışkanlıklarının daha da temkinli hale geleceği öngörüsünde bulunuyor.

Bu gelişmeler, Danimarka'nın ihracata dayalı ekonomisinin iç tüketim ayağında dikkatli adımların atılması gerektiğini gösteriyor. Perakende sektöründe çalışan firmalar ise kampanya ve promosyonlara daha fazla ağırlık vermeyi planlıyor.