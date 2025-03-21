Danimarka, Portekiz karşısında avantajı kaptı

UEFA Uluslar Ligi çeyrek final ilk maçında Danimarka, sahasında Portekiz’i 1-0 mağlup etti. Maça yedek kulübesinde başlayan Rasmus Højlund, ikinci yarıda oyuna girerek takımına galibiyeti getiren golü attı. 78. dakikada Andreas Skov Olsen’in ortasında topu ağlara gönderen genç yıldız, böylece hem kulüp hem de milli takım formasıyla üst üste ikinci maçında gol atmış oldu.

22 yaşındaki forvet, attığı gol sonrası Cristiano Ronaldo’nun meşhur ‘Siu’ sevincini yaparak dikkat çekti. Daha önce futbolu Ronaldo sayesinde sevdiğini söyleyen Højlund, idolüne karşı oynadığı maçta ona adeta meydan okudu.

Maçın ilk yarısında Danimarka, büyük bir fırsatı değerlendiremedi. Manchester United’ın deneyimli orta sahası Christian Eriksen, kazanılan penaltıda topun başına geçti. Ancak Portekiz kalecisi Diogo Costa, köşeye giden vuruşu mükemmel bir refleksle kurtardı. Penaltı, Renato Veiga’nın ceza sahasında topa elle müdahale etmesi sonucu verilmişti.

Cristiano Ronaldo’nun kaptan olarak sahaya çıktığı Portekiz, beklenen performansı sergileyemedi. 39 yaşındaki yıldızın maçtaki tek tehlikeli hamlesi, auta giden bir kafa vuruşu oldu. Diğer yandan Eriksen’in bir şutu Diogo Dalot tarafından çizgiden çıkarılırken, bir frikik vuruşu da Costa tarafından kurtarıldı.

Danimarka, yeni teknik direktörü Brian Riemer yönetiminde önemli bir galibiyet alırken, ikinci maç öncesi büyük bir moral kazandı. Rövanş karşılaşması pazar günü Lizbon’da oynanacak ve galibi Uluslar Ligi yarı finaline taşıyacak. Kaybeden taraf ise İskoçya, Yunanistan ve Belarus’un bulunduğu Dünya Kupası eleme grubuna düşecek.