Danimarka-Ürdün TIR’ında milyonluk sürpriz

Düzenleme: Kaynak: İHA

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda Danimarka’dan Ürdün’e giden bir TIR’ın üzerinde yapılan aramada beyanda bulunulmamış 351 bin 620 euro para bulundu. Kahve makinesinin bulunduğu dolaba gizlenen paralarla ilgili yasal işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre Danimarka'dan Bulgaristan ve Türkiye üzerinden Ürdün'e gitmekte olan tır kontrol noktasına geldi. Tırda, sürücü kabininde alışılmadık yoğunluklar tespit edilerek x-ray de dahil olmak üzere detaylı bir gümrük muayenesi yapıldı.

Denetimde, euro banknotlarındaki özel boyaları koklamak üzere eğitilen gümrük köpeği Adele de yer aldı. Köpek, memurlara buzdolabı çekmecesinin duvarının arkasında ve kahve makinesinin bulunduğu dolabın arkasında yerde saklı para olduğunu işaret etti. Burada bulunan toplam 351 bin 620 euronun beyan edilmediği tespit edildi.

Yakalanan paralara el konulurken olay ile ilgili olarak Haskovo Bölge Savcılığı - Svilengrad Bölge Müdürlüğü gözetiminde Burgaz Gümrük Müdürlüğü'nden bin müfettişi tarafından soruşturma başlatıldı.

Danimarka-Ürdün TIR’ında milyonluk sürpriz

Danimarka-Ürdün TIR’ında milyonluk sürpriz

Danimarka-Ürdün TIR’ında milyonluk sürpriz

Danimarka-Ürdün TIR’ında milyonluk sürpriz

Danimarka-Ürdün TIR’ında milyonluk sürpriz

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