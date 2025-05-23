Danimarka'da emeklilik yaşı yükseliyor! Emekli olacaklar çıra gibi yanacak

Danimarka Parlamentosu, emeklilik yaşını 2040 yılı itibarıyla 70'e yükselten yasayı kabul etti. Bu kararla Danimarka, Avrupa'nın en yüksek emeklilik yaşına sahip ülkesi olacak. 2006 yılından bu yana emeklilik yaşını yaşam süresi beklentisine göre belirleyen Danimarka, her beş yılda bir bu yaş sınırını gözden geçiriyor. Şu anda 67 olan yasal emeklilik yaşı, 2030'da 68'e, 2035'te ise 69'a çıkacak. Yeni düzenlemeye göre, 1 Ocak 1971 ve sonrasında doğan herkes için emeklilik yaşı 70 olacak. Yasa, dün yapılan oylamada 81 "evet', 21 "hayır" oyu ile kabul edildi.

SENDİKALARDAN SERT TEPKİ

Son haftalarda başkent Kopenhag’da sendikaların öncülüğünde emeklilik yaşının artırılmasına karşı protesto gösterileri düzenlendi.

Oylama öncesinde konuşan Danimarka İşçi Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Jesper Ettrup Rasmussen, emeklilik yaşının yükseltilmesini “tam anlamıyla adaletsiz” olarak değerlendirdi.

“Danimarka’nın ekonomisi güçlü ama yine de AB’nin en yüksek emeklilik yaşına sahibiz. Bu, insanların onurlu bir yaşlılık dönemi geçirme hakkını ellerinden alıyor” dedi.

AVRUPA’DA TABLO KARIŞIK

Avrupa genelinde emeklilik yaşları ülkeden ülkeye değişiklik gösteriyor. Birçok hükümet, yaşam süresi beklentisinin artması ve bütçe açıklarıyla mücadele gerekçesiyle emeklilik yaşını yükseltiyor.

İsveç’te bireyler emeklilik maaşını en erken 63 yaşında almaya başlayabiliyor. İtalya’da standart emeklilik yaşı 67 olsa da, bu yaş da yaşam beklentisine göre 2026’da yeniden değerlendirilecek.

Birleşik Krallık’ta 6 Ekim 1954 ile 5 Nisan 1960 arasında doğanlar 66 yaşında emekli olurken, daha sonra doğanlar için bu yaş kademeli olarak artıyor.

Fransa’da ise 2023’te çıkarılan yasa ile emeklilik yaşı 62’den 64’e yükseltilmişti. Büyük tepkilere neden olan yasa, protestolar ve mecliste oylama yapılmadan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un doğrudan müdahalesiyle yürürlüğe girmişti.