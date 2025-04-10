Danimarka’da enflasyon oranları açıkland

Danimarka’da yıllık enflasyon oranı, Mart 2025 itibarıyla yüzde 1,5’e gerileyerek son dokuz ayın zirvesi olan Şubat ayındaki yüzde 2’lik seviyeden düşüş gösterdi. Bu gerileme, ülke genelinde tüketici fiyatlarındaki baskının azaldığına işaret ederken, özellikle temel ihtiyaç kalemlerindeki fiyat artışlarının hız kesmesi etkili oldu. Gıda ve alkolsüz içeceklerdeki artış Şubat ayında yüzde 5,7 iken Mart’ta bu oran yüzde 5'e düştü. Konut ve kamu hizmetleri alanındaki fiyat artışları da yüzde 2,7'den yüzde 2,1'e geriledi. Aynı şekilde, sağlık harcamalarındaki artış da yüzde 1,8'den yüzde 1,3'e gerileyerek halkın temel yaşam maliyetinde görece bir rahatlama sağladı.

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GİYİM VE KÜLTÜREL HARCAMALARDA FİYATLAR GERİLEDİ

Mart ayında dikkat çeken gelişmelerden biri de bazı kalemlerde doğrudan fiyat düşüşlerinin yaşanması oldu. Giyim ve ayakkabı ürünlerinde fiyatlar yüzde 0,8 artıştan yüzde 1,1’lik bir düşüşe geçti. Rekreasyon ve kültürel hizmetlerde ise yüzde 1,1 olan artış, Mart itibarıyla yüzde 1’lik bir düşüşe dönüştü. Bu gelişmeler, özellikle sabit gelirli tüketiciler için pozitif bir tablo ortaya koydu.

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LOKANTA, OTEL VE ALKOLDE FİYAT ARTIŞI

Ancak bazı sektörlerde fiyat artışları devam etti. Alkol ürünlerinde enflasyon oranı yüzde 1,2'den yüzde 1,5’e yükseldi. Restoranlar ve otellerdeki fiyatlar da artış göstererek yüzde 1,1’den yüzde 1,8’e çıktı. Ayrıca çeşitli mal ve hizmetler başlığı altında izlenen harcamalarda da yüzde 2 olan artış oranı yüzde 2,3’e yükseldi. Bu alanlardaki yükseliş, özellikle turizm ve eğlence sektörlerinde yaz aylarına yaklaşılırken maliyetlerin artmakta olduğunu gösteriyor.

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ÇEKİRDEK ENFLASYON DA DÜŞÜŞTE

Enerji ve işlenmemiş gıda ürünleri hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon da Mart ayında düşüş kaydetti. Şubat ayında son 13 ayın zirvesi olan yüzde 1,8 seviyesinden yüzde 1,6’ya gerileyen çekirdek enflasyon, Danimarka Merkez Bankası ve ekonomi yönetimi için olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Çekirdek enflasyonun düşmesi, genel fiyat eğilimlerinin kalıcı biçimde yavaşladığına işaret ediyor.

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AYLIK BAZDA FİYATLAR GERİ ÇEKİLDİ

Mart ayında tüketici fiyat endeksi aylık bazda yüzde 0,5 oranında azaldı. Bu, bir önceki dönemde görülen yüzde 1’lik artışın ardından belirgin bir düzeltmeyi temsil ediyor. Aylık bazda fiyatların düşmesi, tüketici alım gücünü destekleyici bir faktör olarak öne çıkarken, özellikle konut, enerji ve temel tüketim ürünlerinde yapılan indirimler etkili oldu.

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AVRUPA EKONOMİSİ İÇİN ÖRNEK TEŞKİL EDİYOR

Danimarka’nın enflasyonda gösterdiği bu yavaşlama, Avrupa genelinde yüksek enflasyonla mücadele eden diğer ülkeler için de örnek teşkil ediyor. Fiyat artışlarının dengelenmesi, merkez bankalarının faiz politikalarında daha esnek adımlar atmasına olanak sağlayabilir. Danimarka gibi enerji bağımlılığı daha düşük ve üretim dengesi daha istikrarlı ülkelerde enflasyonun düşmesi, Avrupa Merkez Bankası’nın 2025 stratejilerini de dolaylı biçimde etkileyebilir.

Danimarka ekonomisindeki bu gelişmeler, hem ülke içindeki tüketicilere nefes aldırmakta hem de Avrupa genelinde ekonomik iyileşmenin sinyallerini vermektedir. Özellikle yılın ikinci çeyreğine girilirken, fiyat dengesinin korunup korunamayacağı dikkatle izlenmeye devam edecek.