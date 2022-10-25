Danimarka'da genel seçimlere doğru

Başbakan Frederiksen, düzenlediği basın toplantısında, görev süresinin bitimine 7 ay kala, 1 Kasım Salı günü erken genel seçim çağrısında bulundu.
Genel seçimler öncesi başkent Kopenhag'da düzenlenen münazaraya Jan E. Joergensen, Pia Olsen Dyhr, Lars Loekke Rasmussen, Ida Auken, Ole Birk Olesen, Laura Lindahl, Pelle Dragsted (soldan-sağa) de katıldı.
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