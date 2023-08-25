Danimarka'da Kuran'ın yakılmasını yasaklayan yasa tasarısı

Danimarka hükümeti, Kur'an-ı Kerim ve diğer kutsal kitapların yakılmasını engelleyecek yasa tasarısı hazırladı.

KAYNAK: AA
Danimarka'da Kuran'ın yakılmasını yasaklayan yasa tasarısı

Danimarka hükümeti, son dönemde Kur'an-ı Kerim yakma girişimlerinin artması üzerine harekete geçti. Danimarka hükümeti, Kur'an-ı Kerim ve diğer kutsal kitapların yakılmasını engelleyecek yasa tasarı hazırladı.

Adalet Bakanı Peter Hummelgaard, merkez sağ hükümeti tarafından hazırlanan teklifin, Danimarka'da yabancı ülkelere ait bayrakları yakma konusundaki yasağın “dini öneme sahip unsurlara yönelik uygunsuz eylemlerin yasaklanarak” genişletileceğini söyledi.

Hummelgaard, “Bu yasa tasarısı ile Kur'an-ı Kerim ya da İncil'i kamusal alanda yakmak cezalandırılacak. Kamusal alanlardaki ya da daha geniş alanlara yayılabilecek durumlar hedef alınacak” dedi. Danimarkalı Bakan bu tür eylemlere para ya da hapis cezası uygulanabileceğini sözlerine ekledi.

Yasa tasarısının parlamentoda onaylanması bekleniyor.

Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği ile bazı ülkelerin büyükelçilikleri önünde Kur'an-ı Kerim yakılması nedeniyle, Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı, 18 Ağustos Cuma, 21 Ağustos Pazartesi, 22 Ağustos Salı, 23 Ağustos Çarşamba ve 25 Ağustos Perşembe günü de bakanlığa çağrılmıştı.

Öne Çıkanlar
Vuslat Doğan Sabancı kimdir? Vuslat Doğan Sabancı kaza mı geçirdi?
Vuslat Doğan Sabancı kimdir? Vuslat Doğan Sabancı kaza mı geçirdi?
Şener Üşümezsoy'un yanından koşarak kaçan 2 genç kimdi? Deprem rantçıları yaptırdı
Şener Üşümezsoy'un yanından koşarak kaçan 2 genç kimdi? Deprem rantçıları yaptırdı
Ali Sabancı kimdir? Ali Sabancı kaza mı yaptı?
Ali Sabancı kimdir? Ali Sabancı kaza mı yaptı?
Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı kaza mı geçirdi? Ali Sabancı ve Vuslat Sabancı son durum ne?
Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı kaza mı geçirdi? Ali Sabancı ve Vuslat Sabancı son durum ne?
MasterChef All Star 68 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 68 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Ali Sabancı'nın kaza yaptığı botun görüntüleri geldi
Ali Sabancı'nın kaza yaptığı botun görüntüleri geldi
Son Haberler
İYİ Parti 26 Ağustos'ta Afyonkarahisar'da millet ile buluşacak Siyaset
İYİ Parti 26 Ağustos'ta Afyonkarahisar'da millet ile buluşacak
Polonya'da iktidarla muhalefet arasındaki 'işsizlik' krizi büyüyor Dünya
Polonya'da iktidarla muhalefet arasındaki 'işsizlik' krizi büyüyor
Fabrika sahibi hacze gelen avukata saldırdı Güncel
Fabrika sahibi hacze gelen avukata saldırdı
Kayıt yaptırmadan eve dönüyorlar. Yurt fiyatları 200 bin liraya dayandı Güncel
Kayıt yaptırmadan eve dönüyorlar. Yurt fiyatları 200 bin liraya dayandı
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e Filistin kınaması Dünya
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e Filistin kınaması
Tekirdağ'da motosikletli şahıslar bir iş yerine kurşun yağdırdı Güncel
Tekirdağ'da motosikletli şahıslar bir iş yerine kurşun yağdırdı
Bakan Yerlikaya şehit polisin cenazesinde uyuşturucu tacirlerine seslendi: Nefes alamayacaksınız Güncel
Bakan Yerlikaya şehit polisin cenazesinde uyuşturucu tacirlerine seslendi: Nefes alamayacaksınız