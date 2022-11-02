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Danimarka'da seçim: Belirsizlik sürüyor

Danimarka'da parlamento seçimleri yapıldı. Ancak sandık çıkışı anketlere göre, hükümeti kimin oluşturacağı konusunda belirsizlik var.

Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba - 06:32
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Danimarka'da seçim: Belirsizlik sürüyor

Danimarka'da seçim: Belirsizlik sürüyor
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Danimarka'da yapılan parlamento seçimlerinde sandıkların yüzde 97'si açıldı. Mevcut Başbakan Mette Frederiksen’in Sosyal Demokratlar Partisi, yüzde 28 oy oranı ile seçimlerde en yüksek oyu alan parti oldu.

Ancak sonuçlar, 14 partinin yarıştığı seçimlerde, merkez sol ve sağ partilerin 179 sandalyeli parlamentoda çoğunluğu sağlayamadığını gösterdi.

Frederiksen'in partisi aldığı oy oranı ile 89 milletvekilinde kaldı.

Hükümetin kaderini, eski Başbakan Lars Rasmussen'in yeni kurduğu ve yüzde 9 oy alan merkez partinin belirleyeceği belirtiliyor.

Buna göre, Başbakan Frederiksen, Rasmussen'in desteğini alması durumunda çoğunluğu yeniden sağlayabilecek. (AA)

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