Danimarka’da tüketici güvenini kaybediyor

Danimarka'da tüketici güveni, Nisan 2025’te -17.0 puana gerileyerek Nisan 2023’ten bu yana en düşük seviyesine düştü. Bir önceki ay bu değer -15.5 puandı. Düşüşün başlıca nedeni, hanehalklarının bir yıl öncesine kıyasla mali durumlarına dair daha olumsuz düşünmesi oldu. Bu oran -10.1'e yükselirken, geçen ay -8.0 idi. Ayrıca önümüzdeki on iki aya yönelik finansal beklentiler de zayıfladı ve -6.4'e indi.

Genel ekonomik duruma dair algılar da kötüleşti. Mevcut ekonomik iklime güven -23.0 puana gerilerken, ekonominin gelecek bir yıldaki seyri hakkındaki beklenti -31.7 puana düştü.

Ancak bazı verilerde sınırlı iyileşmeler dikkat çekti. Güven endeksine dahil edilmeyen göstergelere göre işsizlik endişesi hafifledi. İşsizlik oranının artmasını bekleyenlerin oranı yüzde 16.0’a düştü, Mart ayında bu oran yüzde 17.1’di. Ayrıca enflasyon beklentileri de bir miktar geriledi. Önümüzdeki yıl fiyatların yükseleceğini düşünen tüketicilerin oranı yüzde 40.8 oldu. Bir önceki ay bu oran yüzde 42.8 olarak ölçülmüştü.