Danimarka'da yeni enflasyon oranı açıklandı

Danimarka İstatistik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, ülkenin yıllık enflasyon oranı nisan ayında yüzde 1.5 olarak sabit kaldı. Bir önceki aya kıyasla herhangi bir değişiklik göstermeyen bu oran, özellikle konut, elektrik ve ısınma harcamalarındaki artıştan etkilendi. Nisan ayında gıda ve alkolsüz içeceklerdeki fiyat artışı yüzde 3.7 ile dikkat çekerken, mart ayında bu oran yüzde 5 idi.

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SAĞLIK VE OTEL HARCAMALARINDA ARTIŞ

Konut ve kamu hizmetleri kategorisinde fiyatlar yüzde 2.3 artarak mart ayındaki yüzde 2.1’lik seviyenin üzerine çıktı. Sağlık harcamaları da yüzde 1.6’ya yükseldi. Restoran ve otel harcamalarında ise nisan ayında ciddi bir sıçrama görüldü. Bu kategoride fiyat artışı yüzde 4.5 ile mart ayındaki yüzde 1.8’lik seviyeyi geride bıraktı. Diğer çeşitli mal ve hizmetlerde ise fiyatlar yüzde 2.4 arttı.

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GİYİM VE EĞLENCE UCUZLADI

Bazı kategorilerde ise fiyatlar düşmeye devam etti. Giyim ve ayakkabı fiyatlarında yüzde 1.2’lik bir gerileme yaşanırken, mart ayında bu düşüş yüzde 1.1 seviyesindeydi. Eğlence ve kültür harcamaları da yüzde 0.3 azaldı. Alkollü içecekler ise yüzde 1.4 oranında ucuzladı. Ulaştırma fiyatları ise mart ayındaki yüzde 0.3’lük düşüşün ardından nisan ayında sabit kaldı.

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ÇEKİRDEK ENFLASYON YÜKSELDİ

Enerji ve işlenmemiş gıda fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek enflasyon ise mart ayındaki yüzde 1.6’dan yüzde 1.7’ye yükseldi. Bu durum, genel tüketici fiyatları üzerinde baskı oluşturan temel kalemlerin etkisinin arttığını gösterdi. Aylık bazda bakıldığında ise tüketici fiyat endeksi nisan ayında yüzde 0.1 artarken, mart ayında yüzde 0.5’lik bir düşüş yaşanmıştı.

Bu veriler, Avrupa Merkez Bankası’nın para politikası kararlarını etkileyebilecek sinyaller olarak da değerlendiriliyor. Danimarka kronu euroya sabitlenmiş olduğundan, Danimarka’nın para politikası büyük ölçüde Avrupa Merkez Bankası’nın kararlarına bağlı kalıyor.