Danimarka'dan Grönland açıklaması: İlişkilere müdahale kabul edilemez

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, ABD'nin Grönland'a yönelik girişimlerine karşı açıklama yaptı.

Rasmussen, en az 3 ABD vatandaşının Grönland'da etki kampanyası yürüttüğü iddiaları üzerine ABD'nin ülkedeki üst düzey diplomatik temsilcisi olan maslahatgüzar Mark Stroh'u Dışişleri Bakanlığına çağırmasının ardından basına açıklamada bulundu.

Stroh ile görüşmenin gün içerisinde olacağını duyuran Rasmussen, "Grönland ile Danimarka arasındaki ilişkilere müdahale kabul edilemez. Konuya ilişkin net bir cevap almak önemli." diye konuştu.

Rasmussen, dış etkenlerin Danimarka ile Grönland arasındaki ilişkilere ilgi duyduğunun farkında olduklarını aktararak, etki kampanyaları yürütüldüğü iddialarını şaşkınlıkla karşılamamak gerektiğini söyledi.

Stroh ile görüşmesinde 3 ABD vatandaşının davranışlarına ilişkin resmi bir müdahalede bulunup bulunulmamasını da ele alacaklarını aktaran Rasmussen, yaşananların gün yüzüne çıkmasından memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Danimarka'nın eski Dışişleri Bakanı ve Radikal Parti Başkanı Martin Lidegaard da 3 ABD vatandaşına ilişkin çıkan iddiaları "hem ciddi hem de tatsız" bulduğunu belirtti.

Söz konusu kişilerin ABD'nin resmi emri altında faaliyet gösterdikleri ihtimalini değerlendiren Lidegaard, "İspatlamak zor ancak şüphe duymamak da zor. Bu, ABD yönetimine güvenemeyeceğimiz anlamına gelir. Hem ABD ile Danimarka arasındaki ilişkiler, hem de elbette Grönland ile ABD arasındaki ilişkiler açısından ciddi bir durum." ifadelerini kullandı.

DANİMARKA, ABD'NİN KOPENHAG MASLAHATGÜZARINI BAKANLIĞA ÇAĞIRMIŞTI

Danimarka'da yayın yapan DR haber sitesi, daha önce yayımladığı bir raporda, ABD Başkanı Donald Trump ve Beyaz Saray ile bağlantısı bulunan en az 3 ABD vatandaşının Grönland'da etki kampanyası yürüttüğünü iddia etmiş, Trump'ı destekleyen Grönland vatandaşlarının isimlerini listelediklerini öne sürmüştü.

Rasmussen, söz konusu iddialar üzerine ABD'nin Danimarka'daki en üst düzey diplomatik temsilcisi olan maslahatgüzar Stroh’u Dışişleri Bakanlığına çağırmıştı.