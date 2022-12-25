Suriyeliler şimdi de Türkiye’ye sağlık turizmini baltalıyor! Açtıkları kaçak klinikte Danimarkalı ikizleri konuşamaz hale getirdiler

Danimarka'nın Kopenhag şehrinde hemşirelik yapan Alicia Nicolajsen ve Melissa Petersen (37) isimli ikizler, çevresindekilerin diş tedavisini daha uygun fiyatlara yaptırdığını duyunca İstanbul'un yolunu tuttu. Danimarkalı iki kardeş, dişlerine kaplama ve diş tacı yaptırmaya karar verdi. 31 Ekim'de İstanbul'a gelen ikizlere, anlaştıkları bir diş hastanesinde işlem yapıldı. Ancak iki kadın, ağızlarında iltihap oluştuğunu dile getirerek başka bir klinik aramaya başladı. Kaldıkları oteldeki bir kişi, onlara Suriyelilere ait olduğu belirtilen, Zeytinburnu'nda bulunan bir kliniği önerdi. Çareyi ikinci klinikte arayan ikizler, burada da tedaviye başladı ancak yine aradıklarını bulamadı. Yaklaşık 1 aylık periyotta uygulanan işlemlerin ardından ikizlerin hayatı kabusa döndü. İddiaya göre, Nicolajsen'in ağız yapısı bozulurken, Petersen'in de diş etleri çekildi, dişleri eksildi ve neredeyse konuşamaz hale geldi.

DHA’nın haberine göre, 10 gün planladıkları işlemler için 2 aydır İstanbul'da olan ikizler, iki kliniğe toplam 18 bin 566 Euro ödedi. Şimdi bir diş hekiminde diş tedavilerine devam eden ikizler, Zeytinburnu'ndaki kliniğin yerinde gittikleri kliniğe ait bir tabela olmadığını ve kaçak işlem yapıldığını iddia etti.

“10 GÜNLÜĞÜNE GELMİŞTİK AMA 2 AY OLDU"

Alicia Nicolajsen “31 Ekim'de Türkiye'ye geldik. Kaplama ve diş tacı yaptıracaktık. Anlaştığımız hastaneye geldik işlem yaptırdık 1 hafta sonra ağzımızda iltihap olduğunu fark ettik. Biz de başka bir klinik aramaya başladık, ilk kliniğin parasını da ödemiştik. Biz de farklı bir yere gitmeye karar verdik. Şu anda dişlerim iyi gibi duruyor ama içeride hala devam eden sorunlar var. Şu anda bir başka doktor bulduk ama 2 kliniğe de çoktan parayı ödedik. Yeni kliniğe düzeltmesi için gittik ama daha fazla para ödememizi istediler hem de aynı tedavi için bizden daha fazla para istediler. 10 günlüğüne gelmiştik ama 2 ay oldu" dedi.

“TOPLAMDA 18 BİN EURO'DAN FAZLA PARA ÖDEDİK"

Alicia Nicolajsen “Dişlerimizi törpülediler, bir süre dişimiz olmadan gezdik. Yemek yiyemedik, 8 kilo kaybettik. Kız kardeşim ağzını bile kapatamıyor. İlk gördüğümde dişlerim oldu zannetmiştim ama problem şimdi başladı. Çok fazla acı hissediyorum, aynı işlemleri tekrardan yaptırmam gerekecek. Kapattığımda ağzımın yapısı doğru değil, kapattığımda çok fazla acı hissediyorum. Ağzımdaki yapıştırıcıyı hissedebiliyorum, yemek yediğimde her şey yanaklarım ve dişim arasında birikiyor. İlk tedavi için 6 bin 756 Euro, ikinci yerdeyse 11 bin 809 Euro ödedik toplamda 18 bin Euro'dan fazla. Bu paraya Danimarka'da kalıp bütün tedaviyi olabilirdik" diye konuştu.

“YERE BAKARAK YÜRÜYORUM, MASKE TAKIYORUM KORONA YENİDEN BAŞLAMIŞ GİBİ"

Melissa Petersen ise “Öncelikle sesim değişti, şu anda konuşurken bir tıslama oluşuyor. Çenemin şekli değişti. Zihinsel olarak da etkilendim, ekonomik olarak da bu acıyı hissediyorum. Şu anda dişlerim yapay, gerçek sesim gitti, yemek yemek zor, dilim acıyor. İnsanlara bakıp gülümseyemiyorum, yere bakarak geziyorum ya da maske takıyorum" şeklinde konuştu.

Melissa Petersen “1 ay önce internette o kliniğin konumunda bir banka vardı, şimdi konumda bizim gittiğimiz klinikten farklı bir klinik gözüküyor. Şu anda da orada başka bir klinik var gibi duruyor. Sürekli isim değiştiriyorlar. O yerin ruhsatı olduğunu düşünmüyorum, orada dişçilere ait bir diploma da görmedik" dedi. İkizler şimdi bir arkadaşlarının evinde kalırken üçüncü diş hekiminde tedavilerine devam ediyor.

"BURADA ÖYLE BİR KLİNİK YOK"

Öte yandan ikizlerin suçladığı kliniğin adresindeki tabelada başka bir ağız ve diş sağlığı polikliniği ismi olduğu görüldü.

İçeri giren, kendilerini karşılayan kişiye, suçlanan kişileri sordu. Klinik görevlisi, “Onlar bizimle çalışıyorlar ama şu anda burada yoklar, ben bir yetkiliye sorayım" cevabını verdi .Çağırılan yetkili ise “Burada öyle bir klinik yok" diye konuştu.