Danışmanı Erdoğan'a Fetih Marşı'yla gaz verdi! "Sultanım" dedi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Oktay Saral, sosyal medya platformu X hesabından Arif Nihat Asyalı’nın Fetih Marşı’nın kendine göre yorumlayarak, gaz verdi. Saral, "Sultanım; yürüyeceksin, ümmet yürüyecek ardından..." dedi.

“SULTANIM; YÜRÜYECEKSİN, ÜMMET YÜRÜYECEK ARDINDAN...”

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Oktay Saral, sosyal medya hesabından dikkatleri üzerine çeken bir paylaşımda bulundu. Saral, Erdoğan'ın "Çok uzun olmayan bir süreçte, hiç ama hiç kimsenin, bize efelenmeyi dahi göze alamayacağı bir savunma kapasitesine erişmiş olacağız" ifadelerinin bir fotoğrafını alıntılayarak, gazladı. Saral, "Sultanım; yürüyeceksin, ümmet yürüyecek ardından..." ifadelerini kullandı.

FETİH MARŞI’NI AKILLARA GETİRDİ

Saral’ın sözleri ise Arif Nihat Asyalı’nın Fetih Marşı’nı getirdi, Marşta, “Yürüyeceksin, millet, Yürüyecek arkandan, Sana selam getirdim, Ulubatlı Hasan'dan” nakaratı akıllara geldi.

"ALLAH’IN LÜTFU ERDOĞAN’IN TAKDİRİYLE GELDİM" DEMİŞTİ

Saral, geçtiğimiz aylarda verdiği bir açıklamada, hak ederek danışman olmadığını itiraf etmişti. Saral, "Ben hak ederek başdanışman olmadım, Allah’ın lütfu Erdoğan’ın takdiriyle geldim" demişti