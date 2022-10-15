Saray'da herkes Erdoğan'ın eski anketçisinin verdiği haberi konuşuyor

Cumhuriyet'in haberine göre, Siyasi partilerin normal şartlarda Haziran 2023'te yapılması planlanan seçimler için çalışmaları sürerken anket şirketlerinin yaptığı araştırmalara bir yenisi daha eklendi.

MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, son üç ayın verilerine göre partilerin oy oranlarını değerlendirdi.

Kulat, AKP'nin oy oranının son üç ayda yüzde 28'den 31'e çıktığını belirtti.

Öte yandan CHP'nin oy oranına ilişkin konuşan Kulat, "CHP bir ara yüzde 27-28’lere kadar çıkmışken şu anda yüzde 25-26 bandında seyrediyor" ifadelerini kullandı.

Kulat, "Bizim 3 ay önce yüzde 28’lerde gördüğümüz AKP şu an yüzde 31 bandında seyrediyor. Bu artış, ağırlıklı olarak daha önce AKP’ye oy vermiş ama henüz başka partide karar kılamayan seçmenin oyudur" dedi.

İYİ Parti'nin yüzde 15-16 oy oranına sahip olduğunu açıklayan Kulat, MHP'nin ise yüzde 7-8 bandında seyrettiğini açıkladı. Buna göre, Millet İttifakı'nın oy oranı yüzde 42 bandında seyrederken Cumhur İttifakı'nın ise yüzde 38 bandında olduğu görülüyor.