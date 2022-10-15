15 Ekim 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Saray'da herkes Erdoğan'ın eski anketçisinin verdiği haberi konuşuyor

Saray'da herkes Erdoğan'ın eski anketçisinin verdiği haberi konuşuyor

Erdoğan'ın eski anketçisi MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, son üç ayın verilerine göre partilerin oy oranlarını değerlendirdi. Kulat "Millet İttifakı'nın oy oranı yüzde 42 bandında seyrederken Cumhur İttifakı'nın ise yüzde 38 bandında" dedi.

Haber Giriş: 15 Ekim 2022 Cumartesi - 13:09
Takip Et

Danışmanlar ellerindeki anket sonuçlarıyla bir oradan bir odaya girip çıkıyor. Saray'da herkes Erdoğan'ın eski anketçisinin verdiği haberi konuşuyor.

Saray'da herkes Erdoğan'ın eski anketçisinin verdiği haberi konuşuyor
+
Aa
-

Cumhuriyet'in haberine göre, Siyasi partilerin normal şartlarda Haziran 2023'te yapılması planlanan seçimler için çalışmaları sürerken anket şirketlerinin yaptığı araştırmalara bir yenisi daha eklendi.

MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, son üç ayın verilerine göre partilerin oy oranlarını değerlendirdi.
Kulat, AKP'nin oy oranının son üç ayda yüzde 28'den 31'e çıktığını belirtti. 

Öte yandan CHP'nin oy oranına ilişkin konuşan Kulat, "CHP bir ara yüzde 27-28’lere kadar çıkmışken şu anda yüzde 25-26 bandında seyrediyor" ifadelerini kullandı.

Kulat, "Bizim 3 ay önce yüzde 28’lerde gördüğümüz AKP şu an yüzde 31 bandında seyrediyor. Bu artış, ağırlıklı olarak daha önce AKP’ye oy vermiş ama henüz başka partide karar kılamayan seçmenin oyudur" dedi.

İYİ Parti'nin yüzde 15-16 oy oranına sahip olduğunu açıklayan Kulat, MHP'nin ise yüzde 7-8 bandında seyrettiğini açıkladı. Buna göre, Millet İttifakı'nın oy oranı yüzde 42 bandında seyrederken Cumhur İttifakı'nın ise yüzde 38 bandında olduğu görülüyor.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Akdeniz derbisinde kazanan Alanyaspor oldu
1
﻿Akdeniz derbisinde kazanan Alanyaspor oldu
﻿Akdeniz derbisinde kazanan Alanyaspor oldu
﻿Öğretmenler iş bırakacak. İşte tarihi ve sebebi
2
﻿Öğretmenler iş bırakacak. İşte tarihi ve sebebi
﻿Öğretmenler iş bırakacak. İşte tarihi ve sebebi
﻿Fenerbahçe Beko fırtına gibi. Maccabi'yi 15 sayı farkla yendi
3
﻿Fenerbahçe Beko fırtına gibi. Maccabi'yi 15 sayı farkla yendi
﻿Fenerbahçe Beko fırtına gibi. Maccabi'yi 15 sayı farkla yendi
﻿Motorine yine zam geldi
4
﻿Motorine yine zam geldi
﻿Motorine yine zam geldi
﻿Havayı koklayan adam Kerem Ökten erken kış için tarih verdi. Tir tir titretecek havaların gelmesine günler kaldığını duyurdu
5
﻿Havayı koklayan adam Kerem Ökten erken kış için tarih verdi. Tir tir titretecek havaların gelmesine günler kaldığını duyurdu
﻿Havayı koklayan adam Kerem Ökten erken kış için tarih verdi. Tir tir titretecek havaların gelmesine günler kaldığını duyurdu
﻿Bakan Koca 'buruk sevinç' diyerek paylaştı! UMKE ekibinden yaralı madenciye ilk müdahale
6
﻿Bakan Koca 'buruk sevinç' diyerek paylaştı! UMKE ekibinden yaralı madenciye ilk müdahale
﻿Bakan Koca 'buruk sevinç' diyerek paylaştı! UMKE ekibinden yaralı madenciye ilk müdahale
﻿Bartın'daki maden ocağı patlamasının sebebi ne
7
﻿Bartın'daki maden ocağı patlamasının sebebi ne
﻿Bartın'daki maden ocağı patlamasının sebebi ne
﻿İzmir'de çeşitli suçlardan aranan 11 kişiye operasyon
﻿İzmir'de çeşitli suçlardan aranan 11 kişiye operasyon
﻿İzmir'de çeşitli suçlardan aranan 11 kişiye operasyon
﻿Yoldan çıkan otomobil duvara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
﻿Yoldan çıkan otomobil duvara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
﻿Yoldan çıkan otomobil duvara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
﻿CHP lideri Kılıçdaroğlu Amasra'ya gidiyor
﻿CHP lideri Kılıçdaroğlu Amasra'ya gidiyor
﻿CHP lideri Kılıçdaroğlu Amasra'ya gidiyor
﻿Fransa'da hayatı felç eden akaryakıt grevlerine devam kararı çıktı
﻿Fransa'da hayatı felç eden akaryakıt grevlerine devam kararı çıktı
﻿Fransa'da hayatı felç eden akaryakıt grevlerine devam kararı çıktı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.