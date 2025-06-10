Danıştay hakimini kafasından vurdular! Memleketinde bayram iznini geçiriyordu...

Düzenleme: Kaynak: Son TV
Danıştay hakimini kafasından vurdular! Memleketinde bayram iznini geçiriyordu...

Danıştay’da görevli Tetkik Hakim A.H, silahlı saldırıya uğradı. A.H’nin yoğun bakıma alındığı bildirildi.

Kurban Bayramı'nda memleketi Batman'a giden Başından vurulan Danıştay’da görevli Tetkik Hakim A.H, silahlı saldırıya uğradı. A.H’nin yoğun bakıma alındığı bildirildi.

Gazeteci Rojda Altıntaş Danıştay’da görevli Tetkik Hâkimi A.H., bayram izninde gittiği Batman’da başından vurularak ağır yaralandığını açıkladı.

Son TV'de yer alan haberde ise Ağır yalanan Hakim A.H. hastaneye getirildi. Hakimin yoğun bakıma alındığı belirtildi. Ankara’da görevli hakimin bayram izni için memleketinde olduğu aktarıldı.

Saldırının kimler tarafından ve hangi sebeple düzenlendiği ise henüz açıklanmadı.

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