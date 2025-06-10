Danıştay Hakiminin silahlı saldırıya uğradığı iddia edilmişti... Adalet Bakanlığı açıklama yaptı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / DHA
Danıştay Hakiminin silahlı saldırıya uğradığı iddia edilmişti... Adalet Bakanlığı açıklama yaptı

Adalet Bakanlığı, bayram tatiline çıkan Danıştay Tektik Hakimi A.H.’nin silahlı saldırıya uğradığı iddiası hakkında açıklama yaptı. Bakanlık, hakimin Mardin’de otel odasında intihar girişiminde bulunduğunu belirterek hastanede tedavisinin devam ettiğini ve hayati tehlikesinin bulunduğunun altını çizdi.

Danıştay'da görevli Tetkik Hakim A.H.'nin, bayram tatili için geldiği Mardin'de kaldığı otel odasından silah sesi duyuldu.

Bunun üzerine odaya giren otel görevlileri, A.H.'yi kanlar içinde buldu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, A.H.'nin başından vurularak ağır yaralandığını belirledi. A.H., ilk müdahalenin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

Yoğun bakımda tedavisi süren A.H.'nin hayati tehlikesi sürerken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

SALDIRI İDDİALARI SONRASI BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI

İlk çıkan haberlerde hakimin silahlı saldırıya uğradığı iddia edilmişti.

Adalet Bakanlığı ise yaptığı açıklamada hakimin otel odasında intihar girişiminde bulunduğunu kaydetti. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Danıştay Tetkik Hakimi A.H. Mardin’de, otel odasında ruhsatlı silahı ile intihar girişiminde bulunmuş, 112 Acil Servis ekiplerince müdahale edilerek Mardin Araştırma Hastanesine sevk edilmiştir. Hayati tehlikesi devam etmektedir. Silahlı saldırı şeklinde sunulan haberler doğru değildir."

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