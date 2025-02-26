Danıştay Hulusi Akar’ın kızı için 'Hile değilse geriye işlemez' kararı verdi

Milli Savunma eski Bakanı ve AKP Milletvekili Hulusi Akar’ın kızı Serra Akar hakkındaki Hacettepe Tıp Fakültesi’ne yatay geçiş yapmasına yönelik iddialar gündeme gelmişti.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre; şu anda kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olan Serra Akar, 2002’de ABD’de biyoloji okurken, denk olmadığı bilinmesine rağmen Hacettepe Tıp Fakültesi’ne yatay geçiş yaptı ve Danıştay işlemin geri alınamayacağı kararını verdi. Konu gündeme geldi ama hiçbir şey değişmedi, zamanaşımı var diye dosya kapandı.

11 YIL SONRA HAKKINDA İNCELEME BAŞLATILDI

İddiaya göre; Serra Akar 2009’da okulu bitirip, TUS’a girip kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olurken, 11 yıl sonra şikayet üzerine hakkında inceleme başlatıldı.

DANIŞTAY'DAN FLAŞ KARAR: DOSYA ZAMAN AŞIMIYLA KAPANDI

Danıştay işlemin iptali için 60 gün içinde başvuru gerektiğini bildirdi ve Akar’ın kızıyla ilgili karara gerek olmadığı sonucuna vardı.

Danıştay, “İdari organ ve makamların kendi hatasından kaynaklanan hukuka aykırı işlemlerini, idari istikrar ve kazanılmış hak anlayışının gereği olarak 60 gün içerisinde geri alabileceği; işlem hileyle idarenin yanıltılması sonucu veya yokluk niteliğinde olmadığı müddetçe yapılan işlemin iptali veya geri alınmasından söz edilemeyeceği” kararını verdi.