Bolu Kartalkaya'da 21 Ocak'ta meydana gelen otel yangını faciasında 78 kişi hayatını kaybetmişti. Faciaya ilişkin devam eden davada dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

Dosyada görevlendirilen bilirkişi heyeti, yaşanılan faciada Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkililerinin sorumluluklarının bulunduğuna işaret etti. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri için “soruşturma izni” talebinde bulundu.

BAKANLIĞIN KARARINA İTİRAZ KARŞILIK BULDU

Bakanlık meydana gelen olayda kendi personelinin kasıt, kusur ve ihmalinin olmadığını, ancak “konunun adli makamlar tarafından da değerlendirilmesi” için sadece eski Ankara Rehberlik ve Teftiş Grup Başkanı İş Başmüfettişi Cemal Can Ayanoğlu hakkında soruşturma izni verilmesine karar verdi.

Bu karara mağdur aileler ile Ayanoğlu itirazda bulundu.

Hürriyet gazetesinden Mesut Hasan Benli'nin haberine göre yapılan itirazı ele alan Danıştay 1. Dairesi, Bakanlık müfettişlerince yapılan ön incelemede isnat edilen eylemlerle illiyet bağı bulunan görevlilerin ismen ve görev unvanlarıyla tespit edilmediği, ifadelerine başvurulmadığı, ilgililer ile isnat edilen eylemler arasında illiyet bağı kurulmadığını belirterek, “Dolayısıyla iddialarla ilgili usulüne uygun bir ön inceleme yapılmadan sadece Cemal Can Ayanoğlu hakkında soruşturma izni verilmesine ilişkin yetkili merci kararı alındığı görülmüştür” tespitinde bulundu.

Kararda, “Grand Kartal Otel’deki iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin iş ve işlemlerin takibinden sorumlu Bakanlık görevlilerinin ismen ve görev unvanlarıyla tespit edilerek ön inceleme kapsamına alınmadıkları ve ifadelerine başvurulmadığı, ilgililerin görevlerinin gereklerine aykırı hareket edip etmedikleri hususlarının açıkça ortaya konulmadığı, eksik araştırmayla bu ön incelemenin tamamlandığı ve yetkili merci kararının alındığı belirlenmiştir” denildi.

Bu gerekçeler nedeniyle Ayanoğlu hakkındaki kararın kaldırılmasına karar verildi ve özetle, “Belirtilen eksiklikler giderilmek suretiyle yeniden yapılacak ön inceleme üzerine düzenlenecek ön inceleme raporu dikkate alınarak yetkili merci tarafından ismen ve görev unvanlarıyla belirlenmiş ilgililer hakkında soruşturma izni verilmesi veya verilmemesi yönünde gerekçesi de belirtilmek suretiyle yeni bir karar verilmesi” gerektiği belirtildi.

DAVADA KARAR AÇIKLANMIŞTI

Öte yandan 31 Ekim'de çıkan karara göre otel sahibi Halit Ergül'ün de aralarında olduğu 11 sanığa, yangında hayatını kaybeden 34 çocuk yönünden 34'er kez müebbet hapis cezası verildi. 11 sanık ayrıca yangında yaşamını yitiren 44 yetişkin yönünden 44'er kez 24 yıl 11'er ay hapse çarptırıldı.