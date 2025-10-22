Danıştay, kamuoyunda Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) olarak bilinen düzenleme kapsamında talebi olmadan re'sen emekliye sevk edilen Eğitim-Bir-Sen üyesi bir 4/B'li idari destek görevlisinin sözleşmesinin feshi işlemini hukuka aykırı bularak iptal etti.

Danıştay kararında, "erken emeklilik hakkının isteğe bağlı olduğu, talep olmadan re'sen emekliye ayırmanın hukuken mümkün olmadığı" vurgulandı.

"İSTEĞE BAĞLI İSTİSNAİ BİR HAK"

Danıştay 12. Dairesi'nin gerekçeli kararında, erken emeklilik hakkının isteğe bağlı istisnai bir hak olarak sonradan düzenlendiğine işaret edilerek, erken emeklilikten yaş dışındaki diğer şartlar sağlansa bile ancak kişinin talebi halinde yararlanılabileceğine vurgu yapıldı.

Kararda, "Anılan kanuni düzenlemenin, ilgililerin aleyhine olacak biçimde re'sen emekliye ayırma şeklinde yorumlanması ve uygulanması hukuken mümkün değildir" ifadelerine yer verildi.