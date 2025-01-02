Danıştay’dan yemek kartıyla market alışverişi yapanlara kötü haber

Türkiye'de enflasyonun yükselmesiyle birlikte, çalışanlar artan gıda fiyatlarına karşı yemek kartlarını market alışverişlerinde kullanmaya yöneliyor. Ancak bu durum, yemek kartlarının asıl kullanım amacının dışına çıktığı gerekçesiyle tartışmalara neden oldu. Yemek Kartları Derneği Başkanı Öner Piyade, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, yemek kartlarının market alışverişlerinde kullanımının sınırlandırılması gerektiğine dikkat çekmişti.

DANIŞTAY'DAN YENİ DÜZENLEME

Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberine göre, Danıştay, yemek kartlarının restoran harcamalarında kullanımında prim istisna tutarını kaldırarak önemli bir değişikliğe imza attı. Bu adım, işverenlerin yemek kartlarına daha yüksek ödemeler yapmasının önünü açarken, marketlerdeki kullanımı kapsam dışı bırakmasıyla eleştirilerin odağı oldu.

SGK’nın yeni düzenlemesiyle, yemek kartlarının sadece yemek satan işletmelerde kullanılması halinde günlük 158 liralık prim muafiyet sınırı uygulanacak. Ancak marketlerde yapılan harcamalarda bu muafiyetin geçerli olmayacağı belirtildi.

MARKET KULLANIMI YASAKLANACAK MI?

Restoran işletmecileri, yemek kartlarının yalnızca restoranlarda kullanılmasına yönelik taleplerini dile getirirken, yüksek enflasyon nedeniyle çalışanların bu kartları temel ihtiyaçlarını karşılamak için marketlerde kullanmaya devam etmesi bekleniyor.