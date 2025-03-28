Danla Bilic boykot çağrısı yaptı! Sinan Akçıl sessiz kalmadı

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası protestolar sürerken Danla Bilic yeni bir paylaşım yaptı. Bilic sessiz kalan ünlülere ve fenomenlere isyan ederek boykot çağrısında bulundu.

BOYKOT ÇAĞRISINDA BULUNDU

Her fırsatta İmamoğlu'na desteğini sosyal medyadan gösteren Danla Bilic "Sessiz kalan herkes; her oyuncu, influencer, şarkıcı, marka ve büyük kitlelere sahip olan herkes, hak ettiği boykotu yaşasın, yaşatalım" diyerek şunları yazdı:

"2018'den beri mitinglere katılmaksa katılmak, sandık başında sabahlamaksa sabahlamak, Ekrem Başkan'la seçim zamanı yurt gezilerine gitmekse gitmek, YouTube videosu çekmekse çekmek, paylaşımlarımı saymıyorum bile. Hâlâ eleştiriliyorum, eleştirenler de bilmediklerinden dolayı, canları sağ olsun, barışacağız. Alnınız açıkça susamazsınız, susmamalısınız."

Sessiz kalan herkes her oyuncu, influencer, sarkici, marka buyuk kitlelere sahip herkes hakettigi boykotu yasasin, yasatalim. 2018'den beri mitingse miting, sandik basinda sabahlamaksa sabahlamak, Ekrem baskanla secim zamani yurt gezilerine gitmekse gitmek, youtube videosu… — danla (@danlabilic) March 26, 2025

SİNAN AKÇIL SESSİZ KALMADI

Bu sözlerin üzerine Sinan Akçıl ise sessiz kalmadı. Akçıl son dönemde Ebo ile Danla Bilic'in yaptığı trend olan söyleşiyi de hatırlatarak şunları yazdı:

"Danla’cım, ne kadar tahammüllü bir arkadaşlıkmış (gerçi sadece bir kez programına çıktım davetin üzerine, arkadaşlık denemez). Insta'dan takibi bırakmışız, haberim bile yoktu, fanlar sağ olsun ve canın sağ olsun, bir kaybım olmaz. Ebo'cun da Cumhurbaşkanımızla video çekmek istiyormuş, öyle söylüyormuş sağda solda. Ona daha tahammüllüsün sanırım. Öptüm seni."