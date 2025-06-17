Danla Bilic kolunda bir servet taşıyor: Eleştiri oklarının hedefi oldu

Ünlü sosyal medya fenomeni yaptıklarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Son dönemlerde YouTube’a yeniden geri dönen Danla Bilic’in podcast programında aksesuar olarak kullandığı saat izleyicilerin dikkatini çekti.



Danla Bilic’in koluna taktığı saatin fiyatının tami tamına 150 bin dolar olması sosyal medyada tartışma konusu oldu. Takipçilerini taktığı saatle ikiye bölen fenomenin ardından 'Bir saat bu kadar eder mi?' yorumları yapıldı.

ESTETİĞE DE SERVET HARCAMIŞTI

Bununla birlikte fenomenin geçirdiği estetik operasyonuna ilişkin dosyada yeniden gündeme geldi Danla Bilic estetik operasyonlarına da bir servet harcadigini geçtiğimiz günlerde sunduğu programda yeniden dile getirmişti. Danla Bilic‘in güzelliğinin maliyeti ona tam olarak 300 bin dolar harcattı.

SAATİN ÖZELLİĞİ NE?

Patek Philippe Nautilus marka olan ve 18 ayar altından üretilen saat şık bir tasarıma sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Saatin fiyatı ise tam olarak150 bin dolar. Bugünün kuru ile hesaplandığında, yaklaşık 5 milyon 900 bin TL'ye denk geliyor.