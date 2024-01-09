Danla Bilic yaptırdığı estetik operasyonları açıkladı

Danla Bilic yaptırdığı estetik operasyonları açıkladı
Kaynak: Haber Merkezi
Sosyal medyada yaptığı makyaj videolarıyla tanınan ve verdiği kilolarla dikkat çeken güzel fenomen Danla Bilic, kaç tane estetik yaptırdığını samimiyetle açıkladı.
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Danla Bilic yaptırdığı estetik operasyonları açıkladı 1

Sosyal medya fenomeni, influencer Danla Bilic'e sosyal medya hesabından bir takipçisi yaptırdığı estetik işlemlerini sordu.

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Danla Bilic yaptırdığı estetik operasyonları açıkladı 2

Estetik yaptırdığını yalanlamayan ve her seferinde yaşadığı değişimden çok memnun olduğunu dile getiren fenomen, yaptırdığı estetikleri tek tek saydı.

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Danla Bilic yaptırdığı estetik operasyonları açıkladı 3

Bilic, senede 1 dudak dolgusu işleminin olmazsa olmazı olduğunu belirtti. Fenomen yaptırdığı estetikleri şu ifadelerle açıkladı:

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Danla Bilic yaptırdığı estetik operasyonları açıkladı 4

"Öncelikle kilo aldığım dönem o psikolojiyle sınırsız koydurduğum tüm dolgularımı erittirdim. Burnumu estetik yaptırdım. Burnumu yaparken doktorum orantı için çeneme de yağ koyma işlemi yaptı.

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Danla Bilic yaptırdığı estetik operasyonları açıkladı 5

“SENEDE BİR DUDAK DOLGUSU YAPTIRIYORUM”

Burun ve çene işleminden sonra gözlerimi birkaç milim kadar yukarı çektirdim.” dedi. Son üç senedir de sadece maseter & alin botoksu ve senede 1 mutlaka dudak dolgusu yaptırdığına değindi.

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Danla Bilic yaptırdığı estetik operasyonları açıkladı 6

Dosyayı daha da derinleştirdiğini belirten Bilic, burnunu kime yaptırdığını belirterek Emre İlhan’ın adını verdi. Gözlerini ve memeleri ise Ufuk Askeroğlu’nun yaptığını söyledi.

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Danla Bilic yaptırdığı estetik operasyonları açıkladı 7

Dudak dolgusunu ve botokslarını da Ufuk Askeroğlu’nun ya da Ayhan Lafçı’nın yaptığını söyleyen Bilic ikisinden de vazgeçemeyeceğini belirtti.

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Danla Bilic yaptırdığı estetik operasyonları açıkladı 8

Danla Bilic sosyal medyada paylaştığı yeni haliyle takipçilerini büyülemeye devam ediyor.

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Danla Bilic yaptırdığı estetik operasyonları açıkladı 9

İŞTE DANLA BİLİC'İN SOSYAL MEDYA HESABINDAN YAPTIĞI PAYLAŞIMLARIN BİRKAÇI...

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Danla Bilic yaptırdığı estetik operasyonları açıkladı 10
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Danla Bilic yaptırdığı estetik operasyonları açıkladı 11
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Danla Bilic yaptırdığı estetik operasyonları açıkladı 12
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Danla Bilic yaptırdığı estetik operasyonları açıkladı 13
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Danla Bilic yaptırdığı estetik operasyonları açıkladı 14
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Danla Bilic yaptırdığı estetik operasyonları açıkladı 15
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