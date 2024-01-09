Danla Bilic yaptırdığı estetik operasyonları açıkladı

Sosyal medya fenomeni, influencer Danla Bilic'e sosyal medya hesabından bir takipçisi yaptırdığı estetik işlemlerini sordu.
Estetik yaptırdığını yalanlamayan ve her seferinde yaşadığı değişimden çok memnun olduğunu dile getiren fenomen, yaptırdığı estetikleri tek tek saydı.
Bilic, senede 1 dudak dolgusu işleminin olmazsa olmazı olduğunu belirtti. Fenomen yaptırdığı estetikleri şu ifadelerle açıkladı:
"Öncelikle kilo aldığım dönem o psikolojiyle sınırsız koydurduğum tüm dolgularımı erittirdim. Burnumu estetik yaptırdım. Burnumu yaparken doktorum orantı için çeneme de yağ koyma işlemi yaptı.
“SENEDE BİR DUDAK DOLGUSU YAPTIRIYORUM”
Burun ve çene işleminden sonra gözlerimi birkaç milim kadar yukarı çektirdim.” dedi. Son üç senedir de sadece maseter & alin botoksu ve senede 1 mutlaka dudak dolgusu yaptırdığına değindi.
Dosyayı daha da derinleştirdiğini belirten Bilic, burnunu kime yaptırdığını belirterek Emre İlhan’ın adını verdi. Gözlerini ve memeleri ise Ufuk Askeroğlu’nun yaptığını söyledi.
Dudak dolgusunu ve botokslarını da Ufuk Askeroğlu’nun ya da Ayhan Lafçı’nın yaptığını söyleyen Bilic ikisinden de vazgeçemeyeceğini belirtti.
Danla Bilic sosyal medyada paylaştığı yeni haliyle takipçilerini büyülemeye devam ediyor.
İŞTE DANLA BİLİC'İN SOSYAL MEDYA HESABINDAN YAPTIĞI PAYLAŞIMLARIN BİRKAÇI...