Danla Biliç’e ölüm tehdidi savuran eski sevgilisi ikinci kez gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, “Danla Biliç eski sevgilisi tarafından tekrar tehdit edildi” ve “2-3 güne ölüm haberini alırsınız” başlıklarıyla sosyal medyada yayılan paylaşımlar üzerine soruşturma başlattı.
Yapılan incelemelerde, 30 Mayıs’tan bu yana hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eski sevgili B.Ç.’nin, Danla Biliç’in Kütahya’da yaşayan dayısı N.D.A.’yı arayarak tehdit ettiği tespit edildi
Hızla harekete geçen Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, şüpheli B.Ç.’yi kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından B.Ç., adliyeye sevk edildi.