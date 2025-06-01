Danla Biliç’e ölüm tehdidi savuran eski sevgilisi ikinci kez gözaltına alındı

Danla Biliç’e ölüm tehdidi savuran eski sevgilisi ikinci kez gözaltına alındı
Düzenleme: Kaynak: DHA

Sosyal medya fenomeni Danla Biliç’i ölümle tehdit eden eski sevgilisi B.Ç., ikinci kez gözaltına alındı. Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan şüpheli B.Ç., adliyeye sevk edildi.

1/4
Danla Biliç’e ölüm tehdidi savuran eski sevgilisi ikinci kez gözaltına alındı 1

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, “Danla Biliç eski sevgilisi tarafından tekrar tehdit edildi” ve “2-3 güne ölüm haberini alırsınız” başlıklarıyla sosyal medyada yayılan paylaşımlar üzerine soruşturma başlattı.

2/4
Danla Biliç’e ölüm tehdidi savuran eski sevgilisi ikinci kez gözaltına alındı 2

Yapılan incelemelerde, 30 Mayıs’tan bu yana hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eski sevgili B.Ç.’nin, Danla Biliç’in Kütahya’da yaşayan dayısı N.D.A.’yı arayarak tehdit ettiği tespit edildi

3/4
Danla Biliç’e ölüm tehdidi savuran eski sevgilisi ikinci kez gözaltına alındı 3

Hızla harekete geçen Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, şüpheli B.Ç.’yi kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından B.Ç., adliyeye sevk edildi.

4/4
Danla Biliç’e ölüm tehdidi savuran eski sevgilisi ikinci kez gözaltına alındı 4
Bunlar da İlginizi Çekebilir
İYİ Parti lideri Dervişoğlu çiftçiye bir dokundu bin ah işitti: Köylü ayaklar altına alındı
İYİ Parti lideri Dervişoğlu çiftçiye bir dokundu bin ah işitti: Köylü ayaklar altına alındı
İzmir’de 23 bin işçi greve çıktı, hayat durdu
İzmir’de 23 bin işçi greve çıktı, hayat durdu
Kurban pazarında polise taşlı sopalı saldırı
Kurban pazarında polise taşlı sopalı saldırı
Cuma namazında tekme tokat saldırı! 7 suç kaydı olan saldırgan serbest bırakıldı
Cuma namazında tekme tokat saldırı! 7 suç kaydı olan saldırgan serbest bırakıldı
Türkiye’nin konuştuğu Timur Cihantimur davasında şok iddia: 20 milyon TL ve 2 daire…
Türkiye’nin konuştuğu Timur Cihantimur davasında şok iddia: 20 milyon TL ve 2 daire…
Yeniden Refah Partisi Diyanet’in fitre açıklamasına sert çıktı: Devletin geliri mi yok
Yeniden Refah Partisi Diyanet’in fitre açıklamasına sert çıktı: Devletin geliri mi yok